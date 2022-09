Everton-Liverpool (0-0) - Les Reds butent sur les Toffees

En difficulté dans le jeu depuis le début de saison, Liverpool n'a guère montré de progrès chez son voisin d'Everton.

Malgré quelques fulgurances, Liverpool n'a pas montré ce qu'il fallait pour remporter le derby de la Mersey sur la pelouse d'Everton. Mohamed Salah et consorts auraient même pu se faire punir en seconde période.

Poteaux récalcitrants

L'entame de match est à l'avantage des Reds, mais si ces derniers ont davantage de maîtrise, ils peinent à se montrer dangereux, à l'image d'un Mohamed Salah peu inspiré.

En face, les Toffees de Frank Lampard croquent dans chaque opportunité de se projeter vers l'avant. Sur une action confuse dans la surface, Maupay est d'abord contré, avant que Davies ne parvienne à frapper en taclant, sur le poteau d'un Alisson battu.

Les Reds sont dans le dur, mais ne sont pas loin de trouver la faille grâce au talent de leurs attaquants. Servi par dessus la défense, Nunez enchaîne contrôle poitrine-frappe en extension, déviée sur sa barre par Pickford. Dans la foulée, Luis Diaz s'infiltre dans la surface et fracasse le poteau opposé.

Pickford et Alisson font le show

Dès l'entame du seconde acte, l'entrée en jeu de Firmino dans un rôle très libre entre les lignes aide considérablement la formation de Jürgen Klopp.

Bien plus incisifs, les visiteurs mettent de plus en plus la pression sur la défense d'Everton, mais ni Nunez ni Diaz ne trouvent encore la solution pour débloquer le score.

Par deux fois, Firmino croit trouver la faille, mais Pickford se couche sur sa frappe, avant de détourner comme il peut sa tête sur le corner suivant. En état de grâce, le portier anglais réalise encore des miracles dans la foulée devant Fabinho.

Sur l'action qui suit, c'est Alisson qui s'interpose miraculeusement devant Maupay, tout proche de son premier but sous ses nouvelles couleurs. Une joie que croit connaître Conor Coady, avant d'être finalement signalé hors-jeu.

Aucun but ne sera finalement inscrit à Goodison Park, malgré une dernière tentative de McNeil, parfaitement claquée au-dessus de sa barre par Alisson d'un côté, et un dernier arrêt de Pickford, toujours devant Firmino, de l'autre.

Au bout du temps additionnel, c'est encore une fois le poteau qui sauve les Toffees alors que Mohamed Salah se voyait déjà être le héros de l'après-midi.