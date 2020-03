Everton, Ancelotti échappe à la suspension, mais pas à l'amende

Le manager d'Everton, Carlo Ancelotti, a écopé ce jeudi d'une amende de 8.000 livres (soit un peu plus de 9 000 €) .

Ancelotti s'en sort bien. La Fédération anglaise de football n'a pas été trop sévère envers le technicien italien, très en colère à la suite d'une décision arbitrale dimanche face à en . Le match s'était achevée par un nul (1-1) entre les deux formations.

Le technicien italien de 60 ans échappe ainsi à la suspension, et pourra donc prendre sa place sur le banc dimanche pour affronter , club où il avait officié en tant que coach par le passé (2009 à 2011). Ancelotti était devenu le premier coach du championnat de Sa Majesté à recevoir un carton rouge, après avoir protesté de manière particulièrement virulente auprès de l'arbitre Chris Kavanagh.

La Fédération anglaise (FA) a indiqué via ses canaux officiels que le tacticien transalpin «a admis que son langage et son comportement sur le terrain à la fin du match constituaient un mauvais comportement et a accepté la sanction standard dans pareil cas».