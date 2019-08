Europa League : tout savoir sur le tirage des groupes

Date et horaire, clubs qualifiés, chapeaux, procédure, calendrier, streaming : voici tout ce que vous devez savoir sur le tirage des poules 2019-2020.

Des poids lourds européens tels qu' et vont disputer cette saison l'Europa League, tandis que d'autres formations comme le , l' et le Eindhoven ont l'espoir d'y être également en franchissant les barrages.

Le lauréatsde la saison dernière, , ne participe pas à la compétition car les Blues ont obtenu une place en après avoir terminé troisième de la . Arsenal, finaliste de 2018-2019, figure pour la troisième année consécutive dans la compétition après avoir perdu 4-1 contre les Blues en finale à Bakou.

La Roma, Séville et Porto font partie des autres géants de la deuxième plus belle compétition en Europe. Par ailleurs, le , l'AS Saint-Etienne et éventuellement vont essayer de défendre l'honneur de la .

Alors que l'ensemble des participants sont désormais en attente pour connaître la composition des groupes, Goal vous livre tout ce que vous devez savoir sur le tirage au sort.

Quand aura lieu le tirage au sort de la phase de poules de l'Europa League ?

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions 2019/2020 se tiendra le vendredi 30 aout 2019 .

Le début de la procédure du tirage au sort est programmée précisément à 14h (heure française).

Comme chaque année à la même période, la cérémonie se tiendra à Monte-Carlo au Grimaldi Forum.

Où suivre en direct le tirage au sort de la Ligue des champions ?

Le tirage au sort de la phase des poules de l'Europa League peut être visionné en direct sur le site Uefa.com et il sera disponible sur ce ce lien.

En , vous pourrez aussi regarder l'intégralité du tirage sur la chaine RMC Sport 1, diffuseur officiel de la compétition, et aussi en streaming sur la plateforme de la chaine TV en question, RMC Sport streaming.

La rédaction de Goal se chargera aussi de couvrir cet évènement en détails, en proposant aussi toutes les infos et réactions, ainsi que le calendrier des matches à venir.

Quelles sont les équipes qualifiées pour la phase de poules d'Europa League ?

Le tirage au sort de la phase de groupes de l'Europa League concerne 48 équipes, réparties en douze groupes de quatre.

Les lauréats de chaque poule, ainsi que leurs poursuivants directs seront ensuite qualifiés pour les 16es de finale, qui débuteront en février 2020. Ils y seront rejoint par les huit troisièmes de groupe de la Ligue des Champions.

Les 48 formations seront divisées en quatre pots en fonction de leur coefficient UEFA, que vous pouvez voir ci-dessous.

Wolfsburg UCL play-off Séville Rennes Wolfsburg UCL play-off Arsenal Saint-Etienne Lugano Porto Manchester United UCL play-off Sporting CP UCL play-off Roma Oleksandriya UCL play-off Bâle Borussia Monchengladbach Standard Liege UCL play-off

Des équipes comme Arsenal, Roma, Porto, Séville, Manchester United, Dynamo Kiev, Besiktas, Bâle, Sporting CP et le CSKA Moscow seront dans le Pot 1.

Wolfsburg et la Lazio seront reversés dans le chapeau 1 ou 2, alors que le Borussia Monchengladbach figurera dans le Pot 2.

Saint-Etienne et Getafe figureront dans le 2e ou le 3e pot, alors que le peut encore être envoyé dans chacun des trois premiers chapeaux.

De nombreux barrages restants encore à jouer, il est pour l'instant difficile d'établir la composition des chapeaux 2,3 et 4.

Comment se déroulera le tirage au sort ?

Des équipes sont tirées de chaque pot et placées dans des groupes allant de A à L.

Les équipes appartenant au même pays et figurant dans des chapeaux différents ne peuvent pas se rencontrer.

Les chapeaux 2, 3 et 4 seront constitués en fonction du coefficent UEFA, qui retient les performances des équipes européennes sur ces cinq dernières années.

Quand débuteront les rencontres de la phase de poules de l'Europa League ?

La phase de poules de l'Europa League 2019/2020 débutera le 19 septembre 2019.

L'article continue ci-dessous

Les matches de la phase de groupe se poursuivront pendant six journées et les équipes de chaque poule vont s'affronter entre elles à deux reprises.

La date de la sixième journée, celle qui clôturera ce premier tour de la compétition, est le 12 décembre prochain.