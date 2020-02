Europa League - Tous les qualifiés pour les 8es, en attendant Francfort

En attendant la probable qualification de Francfort, voici toutes les équipes qui seront présentes en 8es de finale d’Europa League.

Qui succédera à ? La question se pose depuis le sacre des Blues, et ils ne sont plus que 16 à pouvoir prétendre au trône suite au coup de sifflet final des 16es de finale. Enfin, ils sont pour l’instant 15, en attendant certainement Francfort dont le match retour à a été reporté. Mais avec le 4-1 de l’aller, les Allemands sont plutôt tranquilles.

Ensuite ? favoris sont clairs et annoncés : , l’ et Leverkusen. Les outsiders ? Ils sont nombreux : l' , , le , le , , la Roma, Wolfsburg, Bâle et surtout , qui a tout de même réalisé l’exploit d’éliminer l’ Amsterdam. A coup sûr, il faudra compter sur les hommes de Bordalas.

Peu d'espoir pour les "petites équipes"

Quid des "petites équipes" ? Difficile d’en voir une aller au bout. Les , auteurs d’une superbe remontada face à Braga, ne seront pas facile à manoeuvrer, mais tout de même. Quant à Copenhague, Malmo et Linz, on imagine mal l’une de ces trois formations aller au bout. Mais dans le football, tout est possible.

La liste des qualifiés pour les 8es de finale :

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Plus d'équipes

Séville

Copenhague

Inter Milan

Olympiakos

Getafe

Istanbul Basaksehir

Wolverhampton

Wolfsburg

Linz ASK

L'article continue ci-dessous

Bâle

Glasgow Rangers

Francfort ?