Europa League : Quel tirage pour Rennes et Saint-Etienne ?

Adversaires, règles, chapeaux : voici tout ce que vous devez savoir sur le tirage des phases de poules du Stade Rennais et de l'ASSE.

Ce vendredi, le et l'AS Saint-Etienne vont être fixé sur leurs sorts en . Des poids lourds européens tels qu' et vont disputer cette saison l'Europa League, tandis que d'autres formations redoutables ont franchi les barrages jeudi soir. La Roma, Séville et Porto font partie des autres géants de la deuxième plus belle compétition en Europe. Par ailleurs, le Stade Rennais et l'AS Saint-Etienne vont essayer de défendre l'honneur de la . Goal se penche sur les possibles adversaires des deux clubs français.

Les équipes qualifiées pour la phase de poules d'Europa League

Le tirage au sort de la phase de groupes de l'Europa League concerne 48 équipes, réparties en douze groupes de quatre. Les lauréats de chaque poule, ainsi que leurs poursuivants directs seront ensuite qualifiés pour les 16es de finale, qui débuteront en février 2020. Ils y seront rejoint par les huit troisièmes de groupe de la Ligue des Champions. Les 48 formations seront divisées en quatre pots en fonction de leur coefficient UEFA, que vous pouvez voir ci-dessous.

Séville Eindhoven Saint-Etienne Alkmaar Arsenal Krasnodar Qarabakh Guimarães Trabzonspor FC Copenhague Alexandrija Manchester United Braga Düdelange Gand Malmö Linz Partizan Belgrade Wolfsberger BATE Borivov Standard Liège Lugano Sporting Berne Ludogorets Rennes Slovan Bratislava APOEL Nicosie Rosenborg Cluj Rome Ferencvaros

Après l'élimination de Strasbourg en barrage, les deux représentants français, Saint-Etienne et Rennes, figurent dans le troisième chapeau. Pour les règles du tirage au sort, c'est très simple. Des équipes sont tirées de chaque pot et placées dans des groupes allant de A à L. Les équipes du même pays ne peuvent pas se rencontrer, même s'ils figurent dans des pots différents. Les chapeaux 2, 3 et 4 seront constitués en fonction du coefficent UEFA de chaque club.

Rennes - Tirage idéal : Dynamo Kiev, Ludogorets, Linz

Placé dans le chapeau 3, le vainqueur de la dernière a tout de même des chances d'être épargné durant ce tirage au sort. Les Bretons auront à coeur de répéter leur très bon parcours dans la compétition la saison dernière et espèrent probablement ne pas tomber dans une poule de la mort. Dans le chapeau, le Dynamo Kiev, voir même Wolfsbourg ou le FC Bâle, semblent un cran en dessous et seraient une bonne nouvelle pour le Stade Rennais. Dans le chapeau 2, nul doute que les Bretons aimeraient tomber sur Ludogorets, Gand ou l'APOEL. Enfin, le chapeau 4 regorge d'équipes largement à la portée du Stade Rennais, et hormis les Glasgow Rangers, Alkmaar ou Trabzonspor, toutes les équipes sont bonnes à prendre.

Rennes - Pire tirage : Manchester United, Borussia Mönchengladbach, Glasgow Rangers

Néanmoins, en étant dans le troisième chapeau, le Stade Rennais peut aussi se retrouver dans un groupe très compliqué. En effet, les Bretons peuvent se retrouver opposé à Manchester United ou Arsenal, ce qui ne sera pas une mince affaire, tandis que dans le second chapeau, les deux clubs allemands, le Borussia Mönchengladbach et Francfort, tombeur de , sont à éviter. Enfin dans le chapeau 4, tomber sur les Glasgow Rangers, l'AZ Alkmaar ou Trabzonspor ne serait pas un cadeau, loin de là.

ASSE - Tirage idéal : FC Bâle, APOEL, Wolfsberger

Tout comme Rennes, Saint-Etienne se retrouve dans le chapeau 3 et n'est donc pas à l'abri de tomber sur une poule très relevée. Mais les Verts peuvent également espérer avoir un peu de chance au tirage et se retrouver dans une poule très accessible. En effet, dans ce cas de figure, l'ASSE préfèrera nettement tomber sur le FC Bâle, où le Dynamo Kiev, dans le chapeau 1 afin d'avoir des chances de prendre un ou des points face à cette équipe. Dans le chapeau 2, l'APOEL, comme Gand et d'autres équipes, semble être une opposition abordable. Enfin, dans le dernier chapeau, l'équipe autrichienne de Wolfsberger manque d'expérience dans la compétition et fait donc figure de proie rêvée.

ASSE - Pire tirage : Arsenal, Francfort, Alkmaar

Les deux cadors de la sont très clairement les équipes que personne ne voudra avoir dans sa poule, hormis pour le fait d'avoir une belle affiche et de pouvoir remplir son stade. Les Allemands sont redoutés et redoutables dans le second chapeau, tandis que l'AZ Alkmaar est un club qui commence à être régulièrement sur la scène européenne et fait figure d'épouvantail dans le dernier chapeau composé d'équipes relativement inexpérimentées, ou bien de championnats européens moins relevés.

Le tirage au sort de la phase des poules de l'Europa League peut être visionné en direct sur le site Uefa.com et il sera disponible sur ce ce lien . En , vous pourrez aussi regarder l'intégralité du tirage sur la chaine RMC Sport 1, diffuseur officiel de la compétition, et aussi en streaming sur la plateforme de la chaine TV en question, RMC Sport streaming. La rédaction de Goal se chargera aussi de couvrir cet évènement en détails, en proposant aussi toutes les infos et réactions, ainsi que le calendrier des matches à venir.