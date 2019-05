Euro Espoirs - Avec l'absence d'Abdou Diallo, la question du leadership se pose chez les Bleuets

En l'absence du capitaine Abdou Diallo, qui n'a pas été retenu par Sylvain Ripoll, d'autres éléments vont devoir s'affirmer durant l'Euro Espoirs.

Sylvain Ripoll était face à un choix cornélien. Se priver ou non de son capitaine, Abdou Diallo, pour l'Euro Espoirs qui se jouera en et Saint-Marin du 16 au 30 juin. Le sélectionneur a tranché. Ce sera sans le défenseur du . "Abdou m'a informé il y a une quinzaine de jours à peu près qu'il avait programmé une intervention chirurgicale non liée au sportif, qui devrait avoir lieu dans les prochains jours. Cette intervention nécessite une vingtaine de jours de repos, ce qui nous amène autour de la mi-juin, a expliqué le sélectionneur ce mercredi après avoir annoncé sa liste des 23. J'ai estimé que cette situation n'était pas envisageable avec ce qui nous attend."

"L'absence d'Abdou n'est pas une bonne surprise", a-t-il ajouté. Et pour cause. Titulaire pour l'ensemble des matches de qualifications pour le Championnat d'Europe, Abdou Diallo était le pilier du vestiaire. L'homme qui incarnait le message du coach. Celui par qui une bonne partie des échanges internes passaient. Il faudra que d'autres s'affirment, à commencer par le Lyonnais Lucas Tousart, qui héritera du capitanat en l'absence de Diallo.

Le brassard pour Tousart

Du point de vue du leadership, le message est clair. "Abdou était un homme important dans l'équipe, qui avait cette âme de leader et le brassard de capitaine. Il faudra que durant la préparation et ce mois-là, on ait des joueurs qui prennent le relais même si ce n'était pas le seul à le faire. Beaucoup de joueurs ont de la personnalité, sont capables d'amener cet esprit de leader au groupe. Il faudra juste occuper le terrain", a précisé l'ancien Lorientais, rappelant avoir "toute confiance en (son) groupe pour être complètement focalisé sur l'objectif et leur volonté de bien figurer" lors de cette compétition que l'équipe de Espoirs n'a plus disputée depuis 2006.

Le sélectionneur avait pourtant demandé à Abdou Diallo de décaler son opération. Ce dernier lui a répondu que "ce n'était pas envisageable pour lui". Une réponse qui a forcé le sélectionneur à revoir ses plans. Pour autant, il se veut rassurant et a bien insisté sur le fait "que beaucoup de gens dans ce groupe ont des choses à donner sur le plan du leadership". Il attend maintenant de ses hommes qu'ils l'extériorisent, car un bon résultat passera aussi par là.

"Je pense que les choses se feront naturellement au gré de la préparation", a-t-il conclu. On peut penser que par leur statut, des joueurs comme Paul Bernardoni, Moussa Niakhaté voire les attaquants Jonathan Bamba et Moussa Dembélé auront également leur rôle à jouer. Ils seront des relais non négligeables du vestiaire.

Benjamin Quarez, au siège de la FFF.