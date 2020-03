Euro 2024 - Qualifications, villes hôtes, équipes et format, tout savoir sur le tournoi

Si l'Euro 2020 a été reporté, l'édition 2024 se déroulera en Allemagne. Focus complet sur celle-ci.

Après avoir relevé le défi de la pour obtenir le droit d'accueillir le Championnat d'Europe en 2024, les autorités de football allemandes vont déjà mettre les choses en ordre pour l'organisation du tournoi.

Ce sera la deuxième fois que l' accueillera la compétition après qu'elle ait été précédemment organisée dans ce qui était alors l'Allemagne de l'Ouest en 1988, et ce sera le premier tournoi majeur à avoir lieu dans le pays depuis la en 2006.

L'édition 2024 du tournoi verra un retour au format traditionnel, puisqu'elle se déroulera dans un seul pays, tandis que l'Euro 2020, officiellement reporté en 2021 à cause de la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement, aura la particularité de se disputer dans 12 pays différents.

Plus d'équipes

L'Allemagne a quatre ans pour que tout soit en ordre de marche pour la compétition internationale phare de l'UEFA et, même si les détails les plus fins devront être réglés et que la phase de qualification est encore loin, nous savons déjà quels sites seront utilisés.

Goal vous apporte tout ce que vous devez savoir sur l'Euro 2024, y compris sur le début du tournoi, le coup d'envoi des qualifications, les stades et plus encore.

Quand est prévu l'Euro 2024 ?

L'Euro 2024 se jouera en juin et juillet 2024. Au total, ce sont 24 équipes qui participeront au tournoi et le tirage au sort des groupes aura lieu en décembre 2023.

Quand commence la phase de qualification ?

La phase de qualification de l'Euro 2024 devrait commencer en mars 2023, et le tirage au sort des groupes de qualification devrait avoir lieu en décembre 2022.

Il devrait suivre un processus similaire à celui qui existait pour l'Euro 2016 et l' : deux équipes se qualifiant automatiquement dans chacun des neuf groupes et la meilleure équipe classée troisième les rejoignant.

L'Allemagne, hôte du tournoi, se qualifiera automatiquement, au même titre que la pour l'Euro 2016.

Les quatre places restantes reviendront aux quatre équipes qui sortiront triomphantes à l'issue des matches de barrages de l'UEFA Nations League 2022-2023.

Quels stades seront utilisés à l'Euro 2024 ?

Au total, 10 sites différents seront utilisés à l'Euro 2024 et ils sont répartis dans toute l'Allemagne, couvrant un certain nombre de régions.

Les exigences de l'UEFA pour accueillir un tournoi majeur dictent les capacités minimales des stades pour les matches du Championnat d'Europe : trois d'une capacité minimale de 50000, trois d'une capacité minimale de 40000 et quatre pouvant accueillir au moins 30000. Et l'Allemagne possède justement une multitude de tels sites.

Les arènes des géants de la , le (Allianz Arena) et le (Westfalenstadion), qui sont parmi les plus grands du pays, sont sans surprise sur la liste.

La Schalke's Arena AufSchalke à Gelsenkirchen et la Mercedes-Benz Arena de figurent également dans la liste des stades, le plus petit stade étant le Waldstadion de Francfort, qui peut 48387 personnes.

Villes et stades de l'Euro 2024

Ville Stade Capacité Berlin Olympiastadion 74,461 Cologne RheinEnergieStadion 49,827 Dortmund Signal Iduna Arena 65,849 Dusseldorf Merkur Spiel-Arena 51,031 Francfort Waldstadion 48,387 Gelsenkirchen Arena AufSchalke 54,740 Hamburg Volksparkstadion 52,245 Leipzig Red Bull Arena 49,539 Munich Allianz Arena 70,076 Stuttgart Mercedes-Benz Arena 54,697

On ne sait pas encore exactement comment les sites seront alloués pour les matches de groupe et les matches à élimination directe. Les organisateurs peuvent choisir d'organiser des matches dans le même groupe dans différentes régions du pays, comme ils l'ont fait pour la Coupe du monde 2006.

Cependant, nous pouvons être assez certains que ce seront les plus grands stades qui figureront dans les dernières étapes du tournoi. Par exemple, l'Allianz Arena de Munich et le Westfalenstadion de Dortmund ont été utilisés pour les demi-finales de la Coupe du monde 2006.

Où aura lieu la finale de l'Euro 2024 ?

La dernière fois que l'Allemagne a accueilli le Championnat d'Europe en 1988, la finale a eu lieu à l'ancien Olympiastadion de Munich, mais la finale de 2024 se déroulera à l'Olympiastadion de Berlin (qui a également accueilli la finale de la Coupe du monde 2006).

L'article continue ci-dessous

Découvrez la présentation détaillée de Goal sur chaque stade de l'Euro 2024 ici.

Les équipes à l'Euro 2024

Le nombre d'équipes participant aux phases finales du Championnat d'Europe est passé de 16 à 24 à partir de l'Euro 2016, donc, à moins que l'UEFA n'apporte une nouvelle modification, nous devrions nous attendre à voir 24 concurrents à l'Euro 2024.

Comme mentionné, l'Allemagne se verra automatiquement attribuer une place dans la compétition en tant qu'hôte, mais nous ne connaîtrons pas l'identité des 23 équipes restantes avant la fin du processus de qualification, soit dans quelques années au moins.