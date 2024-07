Euro 2024, les confidences de Hugo Lloris avant France – Belgique

Ancien gardien des Bleus, Hugo Lloris balance sur le duel France – Belgique et fait des confessions sur le choc contre les Diables Rouges en 2018.

La France et la Belgique se retrouvent une nouvelle fois dans une compétition de renommée. En effet, les deux équipes s’affrontent ce lundi (18h) à l’Esprit Arena de Düsseldorf pour le compte des huitièmes de finale de l’Euro 2024. Avant ce choc, l’ancien capitaine des Bleus fait des confessions sur les récentes confrontations entre Bleus et Diables Rouges.

Hugo Lloris confesse sur le Mondial 2018 avec la Belgique

Ancien international gardien de but et capitaine de l’Equipe de France, Hugo Lloris (145 capes) revient sur le match en demi-finales de la Coupe du monde 2018 contre les Diables Rouges de la Belgique. Les Bleus avaient alors pris le dessus en s’imposant 1-0 grâce à un but de Samuel Umtiti. Pour l’ancien portier de Tottenham, ce sont les joueurs eux-mêmes, qui avaient fait bloc bas contre la Belgique pour conserver ce score. Si les Bleus avaient réalisé "le match parfait" contre les Diables Rouges, le portier du Los Angeles FC explique que Deschamps avait a accordé aux joueurs le bénéfice des "ressentis" du terrain et leur capacité à s'adapter en fonction.

« Le bloc bas? C'est nous qui l'avons fait sur le moment, c'est Antoine (Griezmann) qui a pris ses responsabilités. On ne pouvait pas leur laisser d'espaces dans le dos. Soit on allait les chercher très haut, soit très bas (...) on les redoutait beaucoup. Bon, on est restés beaucoup en bloc bas quand même (rires…) Pour être dans la confidence, il nous reprochera toujours d'avoir défendu trop bas », a confié Hugo Lloris dans une interview accordée à L’Equipe.

Si Didier Deschamps, malgré une inefficacité notoire depuis le début du tournoi en Allemagne cet été, restent confiants pour se défaire une fois encore de la Belgique, les Diables Rouges, quant à eux, estiment que les Bleus sont toujours favoris.