Euro 2024, la réponse cash de Deschamps sur l’inefficacité de ses attaquants

Le sélectionneur de l’Equipe de Français, Didier Deschamps, a réagi au manque d’efficacité des Bleus à l’Euro 2024, dimanche.

L’Equipe de France sera face à la Belgique lundi à l’occasion des 8es de finale de l’Euro 2024. Une rencontre au cours de laquelle les Bleus devront retrouver leur efficacité devant les buts s’ils espèrent passer au prochain tour. Si ses attaquants sont tancés depuis en raison de leur maladresse chronique, Didier Deschamps a un avis tranché sur la question.

Deschamps ne s’inquiète pas pour le manque d’efficacité des Bleus

Un but et un contre son camp, c’est le bilan de l’Equipe de France devants les buts depuis le début de l’Euro. Malgré leurs multiples occasions, les Bleus n’ont pas été assez cliniques lors de la phase de groupes. Un manque d’efficacité qui leur a même coûté la première place du groupe et les contraint à affronter la Belgique, ce lundi. Alors que des craintes subsistent à 24 heures du choc contre les Diables Rouges, Didier Deschamps pense qu’il n’y pas de remède miracle à la maladresse chronique de ses attaquants.

« C’est le football. Par moments, et ça arrive à une équipe, un joueur, et même de très grand buteur peuvent ne pas marquer pendant x temps. Et pourtant, c’est leur point fort. Là, on est dans une période où on a une efficacité moindre, ce sont des périodes qui sont comme ça. Il n’y a pas de remède miracle, si ce n’est de faire le bon geste au bon moment, et avec la tranquillité nécessaire », lâche le sélectionneur français dans un entretien avec Téléfoot.

Deschamps a anticipé les tirs au but contre la Belgique

Pour Deschamps, c’est donc une phase passagère que traversent les attaquants de l’Equipe de France. Mais il va bien falloir y trouver une solution afin d’éliminer les Belges, lundi. Par ailleurs, ces derniers avec seulement deux buts marqués lors de la phase de groupes, sont aussi dans la même situation. Et si rien ne change, l’issue de ce choc pourrait se décider…lors des séances de tirs au but. Un scénario sur lequel travaillent déjà Didier Deschamps et ses joueurs.

« Si j'ai anticipé le scénario des tirs au but ? Oui, même si je prépare le match avec mon staff pour qu'on le gagne avant. C’est arrivé très fréquemment », confie-t-il avant de se livrer sur le sentiment de revanche des Diables Rouges. « Les trucs de revanche, machin...De façon, ils ne pourront pas changer 2018. Une autre histoire est à écrire. De leur côté, ils font tout pour que ça leur soit favorable. On va tout faire pour aller en quart de finale. Je n’ai pas de crainte mais il y a un potentiel offensif important, De Bruyne, Lukaku, Doku, Lukebakio, Trossard… », ajoute le champion du monde 1998.