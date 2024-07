Euro 2024 : Après le sacre de l'Espagne, Marc Cucurella dézingue Gary Neville

Après avoir remporté l’Euro 2024 avec l’Espagne, Marc Cucurella a répondu cash au tacle de Gary Neville.

Le stade olympique de Berlin servait de cadre au match de la finale de la 17e édition du Championnat d’Europe entre l’Espagne et l’Angleterre. Au coup de sifflet final, c’est la Roja qui a reconquis toute l’Europe avec une victoire étincelante face aux Three Lions (2-1).

L’Espagne championne d’Europe

Impressionnante, l’Espagne a mis toute l’Europe à ses pieds à l’Euro 2024 en Allemagne. Les hommes de Luis de la Fuente ont fait une compétition sans tâche en remportant tous leurs matchs sans disputer aucunement une séance des tirs au but. Un trois sur trois a été fait en phase de poules contre la Croatie (3-0), l’Italie (1-0) et l’Albanie (0-1). La Géorgie (4-1), l’Allemagne (2-1) et la France (2-1) ont été respectivement battues en huitièmes, quarts et demi-finales par la Roja.

En finale, ce dimanche soir, l’Espagne a battu l’Angleterre (2-1), qui est en quête de son premier sacre dans le tournoi. Avec cette victoire, l’Espagne devient l’équipe la plus titrée à l’Euro avec quatre titres devant l’Allemagne (3).

Cucurella répond cash à Neville

Avant la finale de l’Euro, Marc Cucurella avait été la cible de la presse sportive, notamment anglaise - comme étant l'un des possibles points faibles de la Roja. Consultant pour Sky Sports, Gary Neville, ancien défenseur anglais, a même indiqué que l’arrière gauche de Chelsea était « l'une des raisons pour lesquelles la Roja ne pouvait pas aller au bout ».

Après la finale remportée par l’Espagne devant les Three Lions, l’ancien défenseur du FC Barcelone n’a pas tardé à répondre à l’ancien coach de Valence et propriétaire de Salford. Dans une story Instagram, l’ancien de Brighton a répondu de la plus belle des manières pour chambrer Neville. « On est allés au bout Gary. Merci pour ton soutien ! », a simplement écrit Marc Cucurella.