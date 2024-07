Espagne – Allemagne : La Roja met fin au rêve de la Mannschaft (2-1, a.p)

L’Espagne et l’Allemagne étaient aux prises vendredi, pour le compte de l’Euro 2024. Score final, 2-1, après prolongations.

L’Espagne et l’Allemagne s’affrontaient vendredi à l’occasion des quarts de finale de l’Euro 2024. Au bout d’un long match et des prolongations, c’est la Roja qui avait le dernier mot et annihile les espoirs allemands.

L’Espagne et l’Allemagne dos à dos

L’Espagne s’illustrait d’entrée avec une première frappe de Pedri Gonzalez dès le coup d’envoi captée par Manuel Neuer (1e). Le milieu de terrain du Barça sortait ensuite sur blessure après une faute de Toni Kroos et se faisait remplacer par Dani Olmo (7e). L’Allemagne tentait de répondre à la Roja mais le centre de David Raum finissait dans les mains d’Unai Simon (10e). Nico Williams prenait ensuite sa chance mais sa frappe passait à côté des cages de Neuer (12e) tout comme celle de Lamine Yamal sur coup franc (14e).

Celle de Fabian Ruiz passait au-dessus (17e) avant que Kai Havertz ne bute sur Simon (21e). Aymeric Laporte allumait aussi Neuer sur une frappe inattendue qui terminait en deux temps dans les gants du gardien allemand (22e). La réponse de la Mannschaft venait de Jonathan Tah après un coup franc de Kroos mais sa tête n’était pas assez forte pour inquiéter Simon (24e). Les deux équipes se rendaient coup pour coup mais aucune ne faisait trembler les filets jusqu’au terme du premier acte.

La Roja douche la Mannschaft en prolongations

Les choses allaient très vite en seconde mi-temps. Après une occasion manquée d’Alvaro Morata, Dani Olmo profitait d’une passe de Lamine Yamal pour surprendre Manuel Neuer (1-0, 51e). Un but qui sonnait l’Allemagne qui enchainait ensuite les offensives sur le camp espagnol. Florian Wirtz (60e) et Robert Andrich (68e) ne trouvaient pas le cadre. Les Allemands insistaient avec Niclas Fullkrug qui touchait le poteau (76e). Havertz tentait ensuite un lob de loin sur le gardien espagnol mais ne cadrait pas sa tentative (81e).

A force d’insister, l’Allemagne parvenait à revenir au score grâce à Florian Wirtz qui profitait d’une remise de Joshua Kimmich pour tromper Simon (1-1, 90e). Le sort du match allait se décider en prolongations. Il a fallu attendre la fin des prolongations pour voir Mikel Merino offrir la qualification à l’Espagne avec un coup de casque sur un centre de Dani Olmo (115e). La Roja passe ainsi en demi-finale et affrontera le vainqueur de Portugal – France.