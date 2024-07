Espagne - Angleterre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Espagne cherchera à devenir la sélection la plus titrée à l’Euro lors de la finale contre l’Angleterre, ce dimanche. Les dernières infos ici.

Les rideaux tombent sur la 17e édition de l’Euro, ce dimanche 14 juillet. Après quatre semaines de compétition réunissant 24 équipes, le Championnat d’Europe touche à sa fin avec l’Espagne et l’Angleterre, qui disputent la finale à l’Olympiastadion de Berlin. Une rencontre qui oppose la plus titrée et la nation au palmarès vide à l’Euro.

L'Espagne veut reconquérir l’Europe…douze ans plus tard

Placée au second rideau par les acteurs du cuir rond avant le début de la compétition, l’Espagne a surpris avec ses performances XXL depuis la phase de groupes où elle a terrassé tous ses adversaires notamment la Croatie (3-0), l’Italie (1-0) et l’Albanie (0-1). Les hommes de Luis de la Fuente ont livré un grand match en huitièmes de finale contre la Géorgie (4-1) avant d’aller éliminer le pays hôte l’Allemagne (2-1) en quarts de finale. En demi-finales, Lamine Yamal et ses partenaires ont mis fin au rêve de Kylian Mbappé et les siens (2-1).

La Roja veut terminer le travail en beauté pour devenir la première nation à remporter quatre titres de championne d'Europe devant la Nationalmannschaft avec qui elle compte le même nombre de trophées (3 titres).

L'Angleterre et Kane, le moment ou jamais !

Favoris avant le début du tournoi, les Three Lions n’ont pas trop convaincu, mais ont pu atteindre la finale. Pour en arriver là, les hommes de Gareth Southgate ont pu se débarrasser de la Slovaquie (2-1) en huitièmes de finale. En quarts de finale, l’Angleterre s’est fait peur avant de s’en sortir aux tirs au but face à la Suisse (1-1, tab 5-3). Le billet pour la finale a été obtenu grâce au but victorieux d'Ollie Watkins, sorti du banc en demi-finales contre les Pays-Bas (1-2).

Finaliste lors de la dernière édition contre l’Italie, l’Angleterre, qui n’a remporté aucun trophée à une phase finale de l’Euro, envisage de conquérir l’Europe pour la première fois. Capitaine des Three Lions, Harry Kane vise son premier trophée en tant que footballeur. L’avant-centre du Bayern Munich n'a jamais remporté le moindre trophée, malgré plus de 400 buts dans sa carrière professionnelle.

Les Anglais sont un peu plus en confiance avant ce choc, se référant à leur dernière rencontre contre l’Espagne. Cela remonte à 2018 quand les Three Lions avaient battu la Roja (2-3) lors de la quatrième journée de la Ligue des Nations.

Horaire et lieu du match

Espagne – Angleterre

Finale Euro 2024

Lieu : Olympiastadion (Berlin)

A 21h française

Les compos probables du match Espagne - Angleterre

Espagne : Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Olmo; Yamal, Morata, Williams

Angleterre : Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Bellingham, Foden; Kane

Sur quelle chaîne suivre le match Espagne - Angleterre ?

La rencontre entre l’Espagne et l’Angleterre sera à suivre ce dimanche 14 juillet 2024 à partir de 21h sur M6 et BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming respectivement sur les plateformes dédiées des deux groupes, 6Play et BeIN Connect. C'est aussi disponible sur le service Molotov.