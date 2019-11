Euro 2020 - Le tirage au sort des barrages connu

Le tirage au sort des barrages de l'Euro 2020 a été effectué ce vendredi. Les rencontres seront disputées au mois de mars.

Le processus complexe de qualification pour l' se poursuit. Alors que l'on connaît depuis cette semaine 20 des 24 équipes qualifiées, les quatre derniers tickets seront distribués à l'issue de barrages qui se disputeront en mars. Des barrages dont le tirage au sort a été réalisé ce vendredi par l'UEFA.

Pour ce qui est de la Ligue A, la Bulgarie accueillera la Hongrie tandis que l' recevra la Roumanie. Les deux vainqueurs s'affronteront en Bulgarie ou Hongrie pour déterminer l'équipe qualifiée. Chaque confrontation sera jouée sur un match unique.

⚠Les barrages de l'EURO 2020 sont connus!



Demi-finales des barrages : 26-28 mars 2020

Finales des barrages : 29-31 mars 2020



Dis-nous qui tu vois se qualifier!💬 pic.twitter.com/L6IJ1pjMbi — UEFA EURO 2020 🇫🇷 (@EURO2020) November 22, 2019

En Ligue B, la Bosnie recevra l' du nord et la Slovaquie la République d'Irlande. En Ligue C ce sera Ecosse-Israël et Norvège- et enfin en Ligue D : Géorgie-Biélorussie et Macédoine du nord-Kosovo.

Le tirage au sort des groupes de l'Euro sera effectué le 30 novembre prochain et chacune des 16 équipes engagées en barrages connaîtra donc à l'avance son sort en cas de qualification pour le tournoi.

Le tirage au sort complet :