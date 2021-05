Euro 2020 - La liste des 26 de la Belgique avec Eden Hazard

L'ailier expérimenté a été inclus dans la liste finale de Roberto Martinez pour le tournoi de cet été.

Roberto Martinez a dévoilé sa liste pour l'Euro 2020 et Eden Hazard en fait bel et bien partie. L'ancien attaquant de Chelsea a été nommé dans l'équipe belge pour l'Euro 2020 à la suite d'une autre campagne marquée par les blessures au Real Madrid. Eden Hazard a eu du mal à retrouver la forme depuis qu'il a quitté Chelsea pour le Real Madrid dans un accord de 100 millions d'euros en juin 2019, des problèmes de blessures persistants l'empêchant de vivre jusqu'à ce prix élevé.

Le joueur de 30 ans n'est revenu à la compétition que récemment après un problème musculaire, mais a été inclus dans la liste finale de Roberto Martinez pour le championnat d'Europe de cet été, qui doit débuter le 11 juin. Eden Hazard est l'un des 26 joueurs de l'équipe belge sous les règles du tournoi nouvellement élargies, son coéquipier madrilène Thibaut Courtois faisant également la finale en tant que gardien de but numéro un du pays.

Par ailleurs, neuf joueurs de Premier League ont été appelés, dont le trio de Leicester City Timothy Castagne, Youri Tielemans et Dennis Praet, et la star de Manchester City Kevin De Bruyne. Romelu Lukaku de l'Inter - meilleur buteur de tous les temps en Belgique - a également été inclus dans la liste aux côtés de Dries Mertens de Naples et du frère de Hazard, Thorgan, qui joue actuellement pour le Borussia Dortmund.

La liste des 26 de la Belgique

Hazard n'a réussi à jouer que dans 21 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid jusqu'à présent cette saison, lors du dernier match pour la victoire des Merengue 1-0 à l'extérieur à l'Athletic Club dimanche, le Belge était sur le banc. L'ancienne star de Chelsea n'a que quatre buts et une passe décisive à son actif, mais pourrait avoir la chance d'améliorer ses statistiques lorsque l'équipe de Zinedine Zidane affrontera Villarreal lors de leur dernier match de la saison en Liga le 22 mai.

La décision de Roberto Martinez de sélectionner Eden Hazard à l'Euro est probablement basée sur sa réputation et ses prestations au niveau international plutôt que sur ses exploits pour le Real Madrid en 2020-2021. L'ailier star des Diables Rouges compte 106 sélections pour son pays à ce jour, avec 32 buts au compteur, et a été le joueur le plus fort de la Blegique lors de leur dernier tournoi majeur à la Coupe du monde 2018.

Eden Hazard aura de bonnes chances de débuter le match d'ouverture du Groupe B de la Belgique contre la Russie le 12 juin s'il parvient à rester en bonne santé et ne pas avoir de blessure jusqu'à cette date, avec des matches contre le Danemark et la Finlande qui suivront pour l'équipe de Roberto Martinez pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. La Belgique compte sur un grand Eden Hazard pour être enfin sacré à l'Euro.

La liste de la Belgique :

Courtois, Sels, Mignolet - Alderweireld, Boyata, Denayer, Vermaelen, Vertonghe - Carrasco, Castagne, Chadli, T. Hazard, Meunier - De Bruyne, Dendoncker, Praet, Tielemans, Vanaken, Witsel - Doku, Hazard, Mertens, Trossard - Benteke, Batshuayi, Lukaku

Les réservistes :

Kaminski, Saelemaekers, Samba Lokonga, Heynen, Foket, Januzaj, Mechele, J. Lukaku, Vanheusden, Verscharen, De Ketelaere