Euro 2020 - La liste de l'Allemagne marquée par les retours de Muller et Hummels

Joachim Low a dévoilé la liste des 26 joueurs sélectionnés pour disputer l'Euro. Une liste marquée par les retours de Thomas Muller et Mats Hummels.

Thomas Muller et Mats Hummels sont de retour dans l'équipe allemande pour l'Euro 2020 après une absence de deux ans. La paire a été nommée parmi les 26 joueurs de Joachim Low pour le tournoi, qui doit débuter le 11 juin prochain. L'attaquant du Bayern Munich et le défenseur du Borussia Dortmund avaient été écartés en 2019.



Hummels, qui a joué aux côtés de Muller au Bayern entre 2016 et 2019, s'est exprimé sur Twitter pour témoigner sa joie après son rappel en sélection.



"Je suis vraiment heureux et fier de jouer à nouveau pour l'Allemagne", a-t-il déclaré.

I am really happy and proud to play for 🇩🇪 again https://t.co/cNt8vzkwb6 — Mats Hummels (@matshummels) May 19, 2021

Muller a également répondu à la nouvelle en publiant une image de lui-même souriant avec la légende: "De retour".