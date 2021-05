Euro 2020 - Emmené par Ronaldo, le Portugal armé pour défendre son titre

Cristiano Ronaldo sera le leader de la Seleçao à l'Euro. Au-delà de la présence de sa star, le Portugal semble armé pour défendre son titre cet été.

Le capitaine portugais Cristiano Ronaldo est entouré d'une foule de jeunes talents alors que le pays cherchera à défendre son titre de champion d'Europe cet été. Jeudi, le Portugal a publié une liste préliminaire de 26 joueurs qui disputeront la compétition retardée de l'Euro 2020. Après avoir gagné cinq ans plus tôt en France, les attentes sont élevées.

Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Ruben Dias, Bruno Fernandes...



Portugal's Euro 2020 squad is STACKED 🇵🇹 pic.twitter.com/9LOy1CIDym — Goal (@goal) May 20, 2021

L'équipe au complet

Gardiens de but : Anthony Lopes (Olympique Lyonnais), Rui Patrício (Wolverhampton), Rui Silva (Grenade).

Défenseurs : Joao Cancelo (Manchester City), Nelson Semedo (Wolverhampton), Jose Fonte (Lille), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Milieux de terrain : Danilo Pereira (PSG), Joao Palhinha (Sporting CP), Ruben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Sergio Oliveira (Porto), William Carvalho (Real Betis).

Attaquants : Pedro Goncalves (Sporting CP), Andre Silva (Eintracht Francfort), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Goncalo Guedes (Valence), Joao Felix (Atletico Madrid), Rafa Silva (Benfica).

Jeunesse et expérience

Le patron du Portugal, Fernando Santos, a trouvé un bel équilibre dans son équipe, combinant plusieurs vétérans du football international avec des noms plus inexpérimentés. Les champions en titre entameront eur campagne dans le groupe F contre la Hongrie le 15 juin avant d'affronter l'Allemagne et la France. Avant cela, ils s'échaufferont avec deux matches amicaux début juin, contre l'Espagne et Israël. Vu de l'extérieur, le Portugal peut s'appuyer sur une équipe redoutable, dont il faudra évidemment se méfier...