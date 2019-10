Eugène Saccomano est décédé

Eugène Saccomano, l’un des plus grands journalistes français du sport, s’est éteint ce lundi à 83 ans.

Eugène Saccomano n’est plus de ce monde. L’une des plus grandes voix de l’histoire du journalisme sportif est décédée lundi des suites d’une déficience neurologique. Il avait 83 ans.

Saccomano s’était surtout fait connaitre à la radio. Il était réputé pour ses envolées lyriques en commentant les matches, et aussi pour ses émissions telles que « On refait le match » (sur RTL) ou « le match de lundi » (sur Europe 1). Il faisait partie des tous derniers dinosaures de la profession et il y était totalement dévoué.

Outre sa passion pour le football et le sport, Saccomano était aussi un grand écrivain. Il est l’auteur de « Bandits à Marseille » (1959) qui sera adapté ensuite au cinéma sous le titre « Borsalino ». Entre 2001 et 2008, il avait aussi occupé le rôle de conseiller municipal dans sa région.

Il s’est éteint à 83 ans dans le village La Garde-Freinet dans le Var où il résidait depuis quelques temps. Ces derniers mois, il était très affaibli et a même dû être hospitalisé.

La rédaction transmet ses condoléances à la famille du défunt. Puisse son âme reposer en paix.