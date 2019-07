États-Unis : Megan Rapinoe apte pour la finale face aux Pays-Bas

Absente lors de la demi-finale face à l'Angleterre (2-1), la star de l'équipe américaine estime qu'elle est opérationnelle pour la finale.

Tombeuse des Bleues en quart de finale avec son doublé au Parc des Princes, Megan Rapinoe avait manqué la demi-finale mardi face à l' remportée tout de même par les États-Unis à . Pour la grande finale face aux , la joueuse de 34 ans sera bien de la partie.

"Très excitée de jouer cette finale"

Présente en conférence de presse ce samedi, la championne du monde 2015 estime être opérationnelle. "Je m’attends à jouer demain, je me sens bien et prête. Il n’y a aucun souci particulier et je suis très excitée de jouer cette finale." Une tendance confirmée par sa coach, Jill Ellis qui a indiqué que tout le monde était apte pour cette rencontre.

Rapinoe est une joueuse de grand rendez-vous et a hâte de défier la sélection néerlandaise au Groupama Stadium ce dimanche (17h). "La , les Jeux Olympiques… ça vous procure toujours un supplément de motivation. On a envie de capitaliser ça et de faire encore progresser notre équipe mais aussi le football féminin."

Question d’une journaliste à Rapinoe : « Comment pérenniser le foot féminin mondial ? »

Rapinoe en souriant : « Money, money, money ! » #USANED #DareToShine — Anthony RECH (@AntRech) 6 juillet 2019

Celle qui évolue à Seattle est fière du parcours de son équipe jusque-là dans le tournoi. "Je pense que nous avons fait un très bon travail, depuis la phase de groupe avec cette équipe et notamment les jeunes joueuses. Tout le monde est concentré et a envie d’y être."

Sur la supposée arrogance des Américaines, pointée du doigt depuis le début de la compétition, Megan Rapinoe estime qu'il n'en est rien. "Nous avons toujours confiance en nous, nous sommes ici car nous voulions aller en finale. Maintenant nous savons ce qu’il nous reste à faire."