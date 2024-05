Et si Toni Kroos changeait d'avis ?

Dani Carvajal a admis que les joueurs du Real ont essayé de faire changer d'avis Toni Kroos.

Le Real Madrid a de quoi se réjouir de la finale de la Ligue des champions à Wembley contre le Borussia Dortmund, et de la perspective de voir Kylian Mbappé rejoindre le club. Mais cette semaine sera sans doute consacrée au deuil et à la célébration du départ de Toni Kroos, qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison.

Les billets pour son dernier match au Santiago Bernabéu contre le Real Betis ont déjà été vendus et les déclarations de ses coéquipiers montrent à quel point il est apprécié à Valdebebas. Dani Carvajal a même admis qu'ils avaient essayé de le faire changer d'avis.

« Nous avons essayé, nous avons essayé. Mais c'est compliqué. Hier [lundi], nous savions déjà un peu qu'il n'allait pas continuer. Nous ne savions pas qu'il allait faire cette déclaration aujourd'hui [mardi]. Nous savons comment il est, quelle est sa mentalité, à quel point il est ferme dans ses décisions", a-t-il déclaré à Diario AS.

« Nous sommes tristes parce qu'il ne nous reste plus que deux matches à jouer avec le Real Madrid. Nous respectons sa décision. En fin de compte, c'est lui qui choisit comment, quand et où, et nous devons le soutenir et être heureux pour lui. Et samedi, à la maison, pour lui offrir une grande fête, il le mérite ».

L'effort de l'équipe est tombé dans l'oreille d'un sourd, mais la dernière déclaration de Carvajal ne le sera probablement pas. La grandeur de Kroos n'a jamais été mise en doute, mais après avoir réalisé l'une de ses meilleures saisons cette année, le Real Madrid et ses supporters sont tout à fait conscients de l'importance qu'il revêt pour eux