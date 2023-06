Et si Messi retrouvait Suarez à Miami ?

Mercredi, Lionel Messi a confirmé qu'il rejoindrait l'Inter Miami cet été, réduisant ainsi à néant les chances du FC Barcelone de recruter l'Argentin.

À la suite de cette nouvelle, des rumeurs ont circulé sur le fait que certains des anciens coéquipiers barcelonais de Messi allaient également rejoindre l'Inter Miami, Sergio Busquets, Jordi Alba et Luis Suarez étant tous des cibles pour l'équipe de MLS.

Si Busquets et Alba peuvent être recrutés en tant qu'agents libres après avoir quitté le FC Barcelone, Suarez n'est pas envisageable. Selon Diario AS, l'Uruguayen dispose d'une clause libératoire de 70 millions d'euros à Gremio et l'Inter Miami ne peut pas se permettre de l'activer.

Suarez est un joueur clé de l'équipe brésilienne et, malgré son âge, il est en grande forme depuis le début de la saison, avec 11 buts en 24 apparitions.

Cette nouvelle a réduit à néant les espoirs de Messi et Suarez de renouer leur relation sur le terrain, qui a été fructueuse pendant de nombreuses années à Barcelone. Toutefois, Busquets et/ou Alba pourraient encore faire le déplacement aux États-Unis.