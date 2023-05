Et maintenant ? Le plan du Real Madrid après son élimination

Le Real Madrid ne cherchera pas de nouvel entraîneur cet été, Carlo Ancelotti devant rester en poste pour la dernière année de son contrat.

The Athletic, Marca et Relevo affirment tous qu'Ancelotti restera au club jusqu'à la fin de son contrat en 2024. Naturellement, des questions ont été soulevées après une défaite aussi cuisante et après avoir manqué la Liga.

Ancelotti a été irrité par les questions sur son avenir au cours de la soirée, mais ses joueurs l'ont également soutenu après le match.

Les Blancos ne semblent pas vouloir modifier leurs plans d'été à la suite de la défaite contre City, et continueront à appliquer leur stratégie antérieure.

La seule chose qui est apparue clairement hier soir, c'est que le Real Madrid a besoin d'un nouvel attaquant pour épauler Karim Benzema. Sans véritable alternative sur le banc, Ancelotti a laissé un Benzema inefficace sur le terrain.

C'est la tâche la plus délicate qui attend les Madrilènes cet été. Trouver un attaquant qui a la qualité requise pour remplacer Benzema et même le concurrencer, mais qui est également heureux de rester sur le banc pendant une grande partie de la saison, n'est pas une tâche facile. Une tâche que les Blancos n'ont pas réussi à mener à bien ces dernières années, comme en témoignent les recrutements de Mariano Diaz et Luka Jovic.