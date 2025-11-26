Estevao, le nouveau Yamal, pour remplacer Lamine Yamal à Barcelone ?

Les Blues ont écrasé les Catalans 3-0 à Stamford Bridge, Estevao jouant un rôle déterminant et éclipsant Lamine Yamal ce soir-là.

Estevao brille lors de la victoire écrasante de Chelsea contre le Barça

Estevao savoure pleinement son expérience en Ligue des Champions avec Chelsea pour sa première saison en Angleterre. L'adolescent a inscrit un but magnifique lors de la victoire face au FC Barcelone mardi soir, devenant ainsi le deuxième plus jeune joueur, après Kylian Mbappé, à marquer lors de ses trois premiers matchs comme titulaire en Ligue des Champions. Après la rencontre, Estevao a confié que c'était une soirée mémorable.

Il a déclaré aux médias du club : « Je n'ai pas vraiment les mots pour exprimer ce que je ressens. C'était une soirée parfaite et je remercie Dieu d'avoir permis que tout se réalise. Le but a été marqué très rapidement ; c'est arrivé avant même que je comprenne. J'ai vu l'espace, je me suis faufilé et j'ai marqué. C'était sans aucun doute le moment le plus spécial de ma carrière et j'espère marquer encore beaucoup de buts dans les années à venir. Je suis tellement heureux, d'autant plus que ma famille était là pour me soutenir.

« Dès mon arrivée à Chelsea, j'ai ressenti une connexion avec les supporters. Je suis tellement heureux de pouvoir marquer pour eux et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Je prends énormément de plaisir car le football est ma plus grande passion. » « Jouer au football ne sera jamais un fardeau pour moi, car cela me rend heureux. »

L'agent d'Estevao s'est exprimé sur l'attachement du jeune joueur au Barça, révélant que son client avait eu de nombreuses discussions avec le club catalan avant de signer à Chelsea. Cury a déclaré à Cadena SER : « Nous avons parlé d'Estevao au Barça en 2021, 2022, 2023 et 2024. Nous nous sommes rendus dans leurs bureaux pour faire une offre au joueur, car je croyais en son avenir prometteur dans le football mondial. Le Barça traverse des difficultés financières et, bien sûr, une telle opération n'est pas possible. C'est dommage, mais c'est ainsi que fonctionne le football. Le staff technique du Barça a toujours été favorable à la signature d'Estevao, mais Deco était bloqué par les finances du club. »