Essais libres, qualifications, course : le programme TV et les horaires du Grand Prix d'Espagne 2023 de MotoGP

GOAL vous dévoile toutes les informations pratiques sur le Grand Prix d'Espagne 2023 de MotoGP.

Marquez encore forfait

Pour ce quatrième Grand Prix de la saison, les pilotes vont s'affronter sur le circuit de Jerez de la Frontera dont le tracé est le plus étroit et le plus lent de la saison. Ce tracé compact est un mixte de tous les types de virages et il est très difficile d'y trouver le réglage parfait. Pour faire la différence, il ne faut pas miser sur la vitesse de pointe mais sur la capacité à faire tourner sa moto.

Pour ce Grand Prix, Marc Marquez (Honda), déjà absent lors de la manche précédente au GP des Amériques sera de nouveau forfait et remplacé par Iker Lecuona.

Si les deux premières courses ont été remportées par des pilotes Ducati (Francesco Bagnaia au Portugal et Marco Bezzecchi en Argentine), c'est un pilote Honda, Alex Rins, qui a triomphé au GP des Amériques.

Le Français Fabio Quartararo y a d'ailleurs signé son premier podium de la saison (3e place) et retrouve des couleurs après un début de saison mitigé.

Sur quelle chaîne de télévision voir le Grand Prix d'Espagne 2023 de MotoGP ?

En France, le Grand Prix d'Espagne 2023 de MotoGP sera diffusé en intégralité sur les antennes du groupe Canal+ avec les trois séances d'Essais Libres, les Qualifications, la Course sprint et la Course.

Canal+ proposera également plusieurs émissions avant et après la course avec « La Grille », « Le podium » et le « Debrief Moto ».

En Belgique, la course sera retransmise sur la chaîne Tipik.

Le programme TV du Grand Prix d'Espagne 2023 de MotoGP

Vendredi 28 avril 10h35 Essais Libres 1 Canal+ Sport 360 Vendredi 28 avril 14h50 Essais Libres 2 Canal+ Sport 360 Samedi 29 avril 10h00 Essais Libres 3 Canal+ Sport 360 Samedi 29 avril 10h45 Essais Qualificatifs 1 et 2 Canal+ Sport 360 Samedi 29 avril 14h31 La Grille Moto Course sprint Canal+ Sport 360 Samedi 29 avril 14h55 La Course sprint Canal+ Sport 360 Samedi 29 avril 15h26 Debrief Moto Canal+ Sport 360 Dimanche 30 avril 10h40 Warm-up Canal+ Sport 360 Dimanche 30 avril 14h20 La Grille Moto Canal+ Sport 360 Dimanche 30 avril 14h45 La course Canal+ Dimanche 30 avril 15h45 Le podium Canal+ Dimanche 30 avril 15h57 Debrief Moto Canal+

Comment suivre le Grand Prix d'Espagne de MotoGP en streaming ?

Pour suivre le Grand Prix d'Espagne 2023 de MotoGP en streaming il faudra vous rendre sur MyCanal (via le site internet ou l'application).

Les infos pratiques à retenir sur le Grand Prix d'Espagne 2023 de MotoGP

Nom officiel Gran Premio MotoGP Guru by Gryfyn de España Circuit Circuito de Jerez – Ángel Nieto Nombre de tours 25 Longueur du circuit 4,423 km Distance de course 110,6 km Nombre de virages 12 (5 à gauche, 8 à droite) Largeur de piste 11 m Plus longue ligne droite 607 m