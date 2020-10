Espoirs - Sylvain Ripoll : "Ce match m'a permis de donner du temps de jeu"

Le sélectionneur s'est félicité de la large victoire de son équipe contre le Liechtenstein (5-0). D'autant qu'il a eu l'occasion de faire tourner.

Si l'Équipe de n'a fait qu'une bouchée de l' (7-1), mercredi soir, en match amical, l'Équipe de France Espoirs n'a pas été en reste, jeudi soir. En effet, les Bleuets se sont facilement imposés contre le Liechtenstein (5-0). Une performance de qualité, soulignée et appréciée par le sélectionneur Sylvain Ripoll.

"On aurait pu mener beaucoup plus largement"

"Les matchs ne sont jamais faciles à la base et celui-là, on se l'est rendu facile. On a fait la première mi-temps qu'on souhaitait avec à la fois beaucoup de bonnes intentions, de bonnes projections vers l'avant. On a su donner de l'impulsion et l'alterner avec de la largeur pour trouver les ouvertures. On s'est créé de très nombreuses occasions. On aurait pu mener beaucoup plus largement si on avait été plus efficaces. La première mi-temps m'a bien plu parce que c'est aussi dans des matches comme ça qu'on mesure l'état d'esprit", a d'abord déclaré le sélectionneur des Espoirs, avant de se projeter sur la prochaine rencontre qui attend son équipe : celle contre la Slovaquie.

"C'est piégeur de tomber dans la facilité et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Dans le football, une fois que la différence est faite comme ça, les deuxièmes mi-temps sont plus poussives et c'est ce qui s'est passé. Ce match m'a permis de donner du temps de jeu. Contre la Slovaquie, on s'attend à une autre opposition. On avait souffert là-bas même si on avait l'impression de plier le match. Je n'ai pas oublié qu'ils ont failli battre la , c'est une équipe solide, athlétique, avec de gros arguments offensifs. Il faudra être à la hauteur de ce match-là pour aller chercher la victoire dont on a besoin", a ensuite confié Sylvain Ripoll. À condition d'y mettre les mêmes ingrédients, les Bleuets ont les qualités pour l'emporter.