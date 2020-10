"Tu m'parles pas d'âge" - Paul Pogba met Camavinga et Mbappé "dans le même sac"

De retour en sélection, Paul Pogba a été interrogé sur la première titularisation prometteuse d'Eduardo Camavinga en équipe de France.

Paul Pogba répondait aux questions des journalistes ce jeudi lors d'un point presse. De retour en équipe de , il a évidemment été interrogé sur la belle prestation du jeune Eduardo Camavinga mercredi contre l' (7-1). Buteur dès sa première titularisation en Bleu, à 17 ans et 11 mois, le milieu de terrain du a marqué les esprits. Par ailleurs, Pogba a été interrogé sur sa situation à MU.

Ses longs mois d'absence en équipe de France

Paul Pogba : C'était très dur après une longue blessure à la cheville. Mon retour a été un petit peu précipité après mon opération. La blessure a duré 8-9 mois, il y a eu le Covid aussi. Revenir en sélection après plus d'un an, ce n'est pas facile. Je regardais les matches, je voulais aider mes coéquipiers. Mais en un sens, le Covid a quand même été un mal pour un bien. J'ai eu du temps pour revenir. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être là, de retrouver les joueurs, le staff et l'environnement de Clairefontaine. Je suis un homme heureux.

Les émotions de son retour

Même si ce n'était qu'une entrée en jeu, j'étais très content de remettre ce maillot. Il m'avait beaucoup manqué. Quand tu ne viens pas pendant longtemps, tu prends de la hauteur et c'est quand tu reviens que tu te rends compte que c'est réellement un plaisir de jouer pour l'équipe de France.

Les débuts prometteurs de Camavinga

Ah, Cama ! On l'appelle "Bolo" et il sait pourquoi. J'ai suivi les matches en . Il est jeune, mais pour moi c'est comme Kylian (Mbappé). "Tu m'parles pas d'âge". Je les mets dans le même sac. Ils ont cette maturité que beaucoup de joueurs n'avaient pas à leur âge, et que je n'avais pas. On connaît son talent, c'est un plaisir de le voir porter ce maillot. Marquer son premier but dès sa première titularisation, c'était beau. Je lui souhaite le meilleur, et plus encore. L'avenir est entre ses mains. (...) Et puis, c'est un petit danseur. C'est une personne qui n'est pas timide, et ça aussi c'est bien. Il a confiance en lui et en ses qualités. C'est un très bon petit que j'aime énormément.

"Le ? Peut-être un jour, mais je suis à Manchester et j'aime mon club"

Les Bleus en 4-4-2 losange

On l'a essayé, ça s'est bien passé. Peut-être jouera-t-on contre des équipes mieux organisées, comme le . On verra si le coach restera là-dessus, mais je pense quee cette formation, avec les joueurs qu'on a peut être une bonne chose.

Les difficultés de Griezmann au Barça

Au début, je me souviens qu'à l'Atlético, il avait aussi une petite période difficile où il ne jouait pas beaucoup, mais après il s'est trouvé. J'ai confiance en mon Grizou.

J'ai entendu beaucoup de bruits disant que je devais partir, mais je n'ai pas parlé et je suis encore là. Je me bats pour ramener le club au meilleur niveau. Ce n'est pas simple, mais on donne tout. Un joueur de foot doit passer par des moments compliqués et c'est là que parle la force mentale. Le club mérite d'être au top, de gagner des titres et notamment le championnat. Ce n'est pas facile, mais ça reste l'objectif pour tout le monde. Pour moi, les joueurs et le staff.

Un départ un jour au Real Madrid ?

Tous les joueurs vous diront qu'ils aimeraient jouer au Real Madrid. Ce sera peut-être un rêve un jour, oui pourquoi pas. Mais je suis à Manchester. J'aime mon club, je performe à Manchester et je vais tout faire pour qu'on revienne au meilleur niveau.