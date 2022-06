Espagne : Nouveau record pour Gavi

Le jeune virtuose du Barça a signé un joli record face à la République tchèque.

Luis Enrique a déclaré avant le match qu'il s'attendait à un défi de taille de la part de la République tchèque, dont la dernière défaite en match officiel à Prague remonte à 2017 contre l'Allemagne. Ses paroles se sont avérées prophétiques, puisque l'Espagne s'est retrouvée derrière au score au bout de quatre minutes.

Ce déficit précoce n'était pas si choquant au vu des autres résultats surprenants que nous avons vus jusqu'à présent dans la Ligue des Nations. L'Angleterre est tombée face à la Hongrie, le Danemark a pris le dessus sur la France au Stade de France, la Belgique a été déchirée par les Pays-Bas à domicile et la Croatie s'est inclinée lourdement face à l'Autriche.

L'article continue ci-dessous

Néanmoins, l'ouverture du score de la République tchèque a été la plus rapide concédée par l'équipe de Luis Enrique en 39 matches à la tête du club. Heureusement pour la Roja, elle a réussi à revenir grâce à un but historique de Gavi avant la mi-temps, qui, à 17 ans et 304 jours, est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'Espagne.

Le précédent détenteur du record était Ansu Fati, qui avait marqué contre l'Ukraine à Valdebebas à 17 ans et 311 jours.