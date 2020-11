Espagne, Luis Enrique : "Ramos n'est pas affecté par les rumeurs de transfert"

Alors que sa situation contractuelle au Santiago Bernabeu fait la une des journaux, le défenseur continue d'être crucial pour son pays.

Sergio Ramos peut gérer les discussions sur son avenir au et n'a pas laissé sa situation contractuelle l'affecter alors qu'il jouait pour l' , selon Luis Enrique. Sergio Ramos est dans la dernière année de son contrat avec le Real Madrid et les négociations entre les deux parties auraient été bloquées, ce qui laisse supposer qu'il pourrait quitter Santiago Bernabeu en fin de saison. Le a été lié au joueur de 34 ans, qui a annulé sa conférence de presse de l'équipe nationale prévue lundi, le milieu de terrain de Rodri intervenant pour remplacer son capitaine.

Sergio Ramos se prépare pour le choc décisif de la Ligue des Nations espagnole contre l' mardi, un match qu'ils doivent gagner s'ils veulent devancer leurs rivaux et se qualifier pour la phase finale du tournoi. Le sélectionneur, Luis Enrique a soutenu le défenseur central pour faire face à la pression croissante, ce à quoi il s'est habitué au cours de sa brillante carrière pour le club et le pays. "Tout ce qui est généré autour de Ramos n'est ni nouveau, ni ancien, ni rien", a déclaré le patron espagnol aux médias.

Ramos, l'homme à tout faire de la Roja

"C'est ce que c'est et ce que cela signifie d'avoir un joueur de ce niveau. Il est normal qu'il y ait de la pression et il faut vivre avec ça. S'il y a quelqu'un avec suffisamment d'expérience pour gérer cette situation personnelle, c'est bien Sergio Ramos. Il est bien préparé, et je le vois comme le premier jour où nous sommes arrivés en équipe nationale, son enthousiasme, son leadership. Son visage ne change pas du tout et cela fait partie des choses qu'un footballeur doit savoir porter", a ajouté le sélectionneur de la Roja.

L'Espagne n'a pu faire mieux que match nul 1-1 à l'extérieur en la dernière fois, non aidée par Ramos, généralement fiable, manquant deux penaltys. Luis Enrique a défendu le joueur - qui avait marqué ses 25 tentatives précédentes sur le terrain en club et en sélection - lors de sa conférence de presse d'après-match, bien que ce soit à nouveau un sujet de débat la conférence de presse d'avant-match de lundi pour le match à Séville.

"Je ne sais pas si Sergio Ramos est le meilleur tireur de penalty du monde", a-t-il répondu à l'interrogation sur le rôle de coup de pied de Ramos. "Ce que j'ai fait en défendant Sergio après le match, c'est ce que n'importe quel entraîneur ferait bien sûr. Il faut savoir accepter les deux versions de l'histoire et rien ne se passe." Ramos a joué le plus grand nombre de matchs (16) pendant le mandat de Luis Enrique, au cours duquel il est le meilleur buteur avec neuf buts. Il est également en tête du classement de la même période en ce qui concerne les tirs tentés (37), les passes tentées (1328) et également les duels gagnés (64), montrant sa valeur globale à l'équipe.