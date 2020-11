Ligue des Nations, Werner porte l’Allemagne, la soirée cauchemardesque de Sergio Ramos

Dans le mano a mano entre l'Allemagne et l'Espagne, c'est la Mannschaft qui a repris les rênes du groupe avant le duel, mardi prochain.

- : Enfin une victoire suédoise

Pendant que les Bleus est allé chercher la tête du groupe à Lisbonne, la Suède a réussi le pari (2-1) de ne pas finir Fanny avec aucune victoire. Contre la Croatie d’un Duje Caleta-Car titulaire, les hommes de Wettergren ont fait ce qu’il fallait durant la première mi-temps. Ce succès n’est pas une victoire au rabais puisque les vice-champions du monde se présentaient avec leurs cadres comme Luka Modric ou Ivan Perisic.

Si elle a attendu cinq journées pour gagner une première fois dans cette Ligue des Nations, la Suède peut avoir le sourire avec la prestation de Dejan Kulusveski. La pépite de la Turin a inscrit son premier but en sélection et s’impose comme le nouveau chef de file des Vikings. Le but du break juste avant la pause de Marcus Danielsson (45+2eme) a assommé la Croatie, qui est loin de faire honneur à son statut dans cette poule.

Le csc de Danielsson, encore lui, à dix minutes du terme a bien donné une lueur d’espoir mais ce but réducteur empêche seulement les Vatreni d’être derniers du groupe.

- : La Roja sauve les meubles

Ce devait être la soirée de Sergio Ramos mais elle a tourné au cauchemar pour le défenseur central du . Désormais joueur le plus capé de l’histoire du football européen en sélection (177 capes), le capitaine de la Roja n’a pas vécu le match qu’il aurait espéré. L’Espagne s’est d’abord fait surprendre par l’ouverture du score de Remo Freuler (26eme).

Pas vraiment l’entame de match rêvée à l’heure de garder la tête du groupe face à l’ . Dominatrice dans tous les compartiments, la Roja a tenté de réagir mais a longtemps penser qu'elle n'arriverait pas à concrétiser son long temps fort. Elle a en pourtant eu la possibilité à l’heure de jeu suite à un penalty sifflé.

L’occasion rêvée pour Sergio Ramos de se souvenir de sa 177eme sélection. Mais, après 25 tentatives de suite réussies, le Madrilène s’est loupé et a vu Sommer arrêter son tir. Et comme si tout est aligné pour une soirée cauchemardesque, Ramos a trouvé le moyen de gâcher un deuxième penalty, avec une panenka totalement ratée… Malgré l'égalisation de Moreno dans le derniers instants, l'Espagne perd la tête de son groupe et devra gagner obligatoirement dans la finale contre l'Allemagne.

Allemagne - : Werner voit double

Pendant longtemps, cet Allemagne – Ukraine est resté en suspens à cause de cas de Covid-19 dans les rangs ukrainien. Finalement, la décision de maintenir la rencontre a été prise quelques heures avant l’heure du coup d’envoi et il semblerait que les Allemands soient restés à l’hôtel en début de match. La sélection d’Andreï Schevchenko a profité de cette absence pour rapidement surprendre son adversaire avec un but de Yaremchuk (12eme).

Cette ouverture du score a eu le mérite de réveiller la Manschaaft. Derrière Leon Goretzka, les hommes de Joachim Löw ont passé la seconde. Le milieu du Bayern, en forme depuis le début de la saison, a joué les passeurs pour remettre son pays dans le droit chemin. D’abord pour son partenaire de club, Leroy Sané (23eme), puis pour Timo Werner (33eme).

L’attaquant de qui s’est offert un doublé (64eme) est dans une grande forme puisqu’il reste sur sept buts lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Grâce à ce succès, l’Allemagne fait la bonne opération de la soirée dans ce groupe, en reprenant la tête du classement suite au nul de l’Espagne.