Espagne - Le Real Madrid et Florentino Perez penseraient à un retour de José Mourinho, limogé par Manchester United

D'après El Pais, la direction des Merengue songerait à un retour du Special One depuis le mois d'octobre. Il avait dirigé le Real de 2010 à 2013.

Et si l'histoire reprenait entre le Real Madrid et José Mourinho ? Cinq ans et demi après son départ de la formation madrilène, l'entraîneur portugais serait bien dans le viseur de Florentino Perez pour reprendre en main l'équipe actuellement dirigée par Santiago Solari. D'après El Pais, l'état-major des Merengue réfléchirait à cette idée depuis octobre dernier.

Le timing tombe bien puisque le technicien de 55 ans vient d'être renvoyé de Manchester United, suite à une série de mauvais résultats et un fond de jeu régulièrement critiqué. Selon plusieurs sources anglais, José Mourinho devrait toucher environ 25 millions d'euros d'indemnités de licenciement pour ce renvoi.

Du côté du Real Madrid, la situation de Santiago Solari suscite des doutes. Si le jeune entraîneur a bien démarré après la fin d'aventure précoce de Julen Lopetegui, il a enregistré récemment deux revers cinglants, du côté d'Eibar en Liga (3-0) et à domicile, en Ligue des champions, contre le CSKA Moscou (3-0).

À la recherche d'un nouveau coach emblématique, Florentino Perez serait donc prêt à retravailler avec celui qui a remporté une Liga (2012) et une Copa del Rey (2011) lors de son passage dans la capitale espagnole. Reste à savoir si José Mourinho, éprouvé par une expérience frustrante à Old Trafford, acceptera le challenge proposé.