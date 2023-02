Erreur fatale : Il se fait tatouer la victoire de Newcastle en coupe de la Ligue

Un fan de Newcastle a célébré prématurément la "victoire" de son équipe en finale de la Carabao Cup contre Manchester United par un tatouage.

Kris Cook, supporter des Magpies, s'est fait tatouer la phrase "Tel me ma me ma, NUFC Cup winners" de manière permanente sur son corps avant le match, ainsi que la date de la finale, le 26/02/2023. En fin de compte, l'œuvre d'art de Cook a été vaine, puisque des buts de Casemiro et Marcus Rashford ont suffi à priver une équipe de Newcastle pleine de fougue de son premier trophée majeur depuis 1969.

Célébration trop précoce

La défaite n'a cependant pas entamé le moral de Cooks, qui a déclaré à BBC Radio Newcastle que le tatouage serait là pour rester - et pas en changeant la lettre N par un M pour lire MUFC à la place.

"Je ne voudrais pas avoir ça sur ma jambe [MUFC] - je préférerais n'avoir qu'une jambe pour être honnête", a-t-il déclaré. "J'ai toujours aimé [Newcastle] mais je ne pensais pas que je me promènerais avec ça sur la jambe pour le reste de ma vie. Tant qu'ils gagnent quelque chose, je m'en fiche, donc je peux m'en sortir un peu. Ça arrivera l'année prochaine, ou l'année d'après."

Déjà éliminée de la FA Cup, l'équipe d'Eddie Howe se concentrera sur l'obtention de sa première place en Ligue des champions depuis plus de deux décennies. Les Magpies se déplacent à Manchester City, champion en titre, samedi.