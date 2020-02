Ernesto Valverde pas intéressé par la Premier League

L'ancien entraineur du Barça ne se voit pas coacher de nouveau en Europe et pense plutôt à s'exiler en...Australie.

L'ancien entraîneur du Barcelone, Ernesto Valverde, a déclaré qu'il préférerait travailler en plutôt qu'en .

Valverde a été limogé par le Barça en janvier, bien qu'il ait mené le cador espagnol à deux titres consécutifs en et à un succès en Copa del Rey et en Supercopa. En contemplant son prochain coup, tout en profitant d'une pause bien méritée dans le football, un passage en A-League - le championnat australien de première division - figure en bonne place sur la liste des destinations envisageables par le technicien de 56 ans.

"Les gens me demandent parfois 'Et la Premier League?' et je dis: "Eh bien, en fait, j'aimerais aller en Australie", a déclaré Valverde. "Une carrière dans le football ne dure pas éternellement et parfois vous pensez que vous devez en profiter pour vivre dans des endroits étranges."

Valverde a également fait référence à l'ancien capitaine du Barça Andres Iniesta, qui a quitté le Camp Nou pour le club japonais Vissel Kobe en 2018. Comme Iniesta, Valverde est impatient d'embrasser une nouvelle expérience et a ajouté le comme un autre pays dans lequel il aimerait travailler. "J'ai applaudi Andres quand il m'a dit qu'il allait au Japon", a ajouté Valverde. Je me suis dit : "Wow, il va apprendre une culture différente et des gens différents', et je m'intéresse aussi beaucoup au Japon. Vous pouvez prendre de superbes photos au Japon. Il y a beaucoup d'endroits où j'aimerais aller. Nous verrons ce que je finis par faire, je n'ai pas été au chômage depuis très longtemps donc je n'ai rien à décider pourtant, je n'ai pas d'idée très claire pour le moment. Il est possible que j'aille quelque part à l'étranger. La vérité est que j'aime faire des choses bizarres".