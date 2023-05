Erling Haaland fixe une condition au Real Madrid

Le Real Madrid et Manchester City sont à moins d'une semaine du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions au Santiago Bernabeu.

Il pourrait s'agir d'un match qui marquera les prochaines années pour les deux équipes.

Les deux équipes s'affronteront, la formation anglaise visant un triplé historique et le premier trophée de la Ligue des champions pour Pep Guardiola depuis son départ de Barcelone, où il l'a remportée pour la dernière fois en 2011.

Ce serait également le premier trophée de la Ligue des champions pour Erling Haaland, si City parvient à dépasser le Real Madrid et à battre l'un des clubs de Milan ou de l'Inter. Haaland bat déjà des records avec City, ses 35 buts étant le plus grand nombre de buts jamais marqués en Premier League.

Dans un entretien accordé à Caught Offside, Stan Collymore s'est interrogé sur les conséquences possibles d'une victoire de Haaland en Ligue des champions dès sa première saison en Angleterre.

"Je me demande combien de temps il restera à City", ajoute l'ancien joueur.

"Maintenant qu'il a battu ce record et que l'objectif est de remporter le triplé, si Haaland et City y parvenaient, quelle serait la motivation pour lui de rester à l'Etihad ? - Très peu, à mon avis".

Il a également fait le lien avec Jude Bellingham, qui serait proche d'un accord avec le Real Madrid pour cet été.

"Il faut ajouter à cela le fait qu'il est très, très bon ami avec Bellingham, et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne serais pas du tout surpris de voir la paire réunie à Madrid. Jouer pour le plus grand club du monde et rejoindre Cristiano Ronaldo, Raul, Ronaldo Nazario, Luis Figo, Sergio Ramos, Roberto Carlos, Alfredo Di Stefano et Zinédine Zidane dans le livre des légendes est probablement la seule chose qui manque à sa carrière. Il faudra donc s'attendre à ce que Haaland rejoigne le Real Madrid dans les prochaines saisons".

Les Blancos peuvent compter sur Karim Benzema jusqu'à la fin de la saison prochaine, lorsque le Français aura 36 ans. Il est probable qu'ils chercheront un avant-centre vedette pour remplacer Benzema à ce moment-là, et en termes de calendrier, c'est manifestement le moment où une transaction pourrait avoir lieu.