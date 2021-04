Erling Haaland a-t-il une clause de libération de transfert et quels clubs la star de Dortmund pourrait-elle rejoindre?

On fait le point sur la situation contractuelle d'Erling Haaland au Borussia Dortmund.

Erling Haaland a été une machine à marquer des buts au Borussia Dortmund, marquant 25 buts en 26 matches de Bundesliga cette saison à seulement 20 ans.

L'international norvégien est devenu l'un des jeunes talents les plus excitants et les plus prometteurs du football européen et, naturellement, de nombreux clubs sont censés poursuivre ses talents. Haaland pourrait-il donc quitter Dortmund cet été pour de nouveaux horizons et quel club pourrait-il rejoindre? Goal jette un œil.

Erling Haaland a-t-il une clause de libération de transfert?

On pense que la star de Dortmund possède une clause libératoire entre 75 millions d'euros et 100 millions d'euros qui doit être déclenchée à l'été 2022, mais selon ESPN, aucune clause de ce type n'existe.

On pensait que cette clause permettrait à Haaland de quitter l'équipe de Bundesliga s'ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Quels clubs Haaland pourrait-il rejoindre?

Une multitude de poids lourds européens se disputent la signature de la superstar norvégienne, avec des clubs comme Barcelone, le Real Madrid, Manchester City, Manchester United et Chelsea qui seraient tous dans la course. Le père de Haaland, l'ancien international norvégien Alf-Inge, a même accompagné l'agent de Haaland, Mino Raiola, en Espagne pour des rencontres avec des responsables de Barcelone et du Real Madrid en mars. Des discussions ont eu lieu avec Jose Angel Sanchez, directeur général du Real, et avec Joan Laporta, le président réélu au Camp Nou. Des sources proches de Goal ont confirmé que les réunions étaient prévues depuis un certain temps, Haaland senior souhaitant étudier les installations dà Madrid.

Cependant, il est entendu que les demandes salariales de Haaland de 35 millions d'euros par an sont hors du budget des deux géants de la Liga.

Manchester City pourrait être bien placé pour foncer sur l'attaquant, Pep Guardiola lui-même a exclu que son équipe dépense 100 millions de livres sterling (139 millions de dollars) pour un joueur dans la prochaine fenêtre de transfert - avec les Sky Blues liés à Haaland et Romelu Lukaku.

L'attaquant a même été photographié portant les couleurs de City lorsqu'il était enfant, alors que son père a joué pour les Citizens de 2000 à 2003. Chelsea, de même, pourrait dépenser de l'argent sur un nouvel attaquant onéreux, un an après avoir donné à Frank Lampard plus de 200 millions de livres sterling (274 millions de dollars) pour investir dans de nouvelles signatures. L'ancien défenseur de Leeds et des Wolves Gunnar Halle, qui a joué aux côtés de Alf Inge Haaland, a admis qu'il pourrait y avoir de l'espoir pour les clubs anglais désireux de signer l'attaquant: "C'est difficile à dire, avec l'intérêt espagnol et anglais, il y en a tellement de choses maintenant qui doivent être considérées avec son agent et tout, et l'argent bien sûr sera pas mal! Je pense qu'un peu de son cœur sera en Angleterre parce que son père y jouait avec Leeds et City, mais aussi sa relation avec Ole Gunnar, donc je pense que son père jouera peut-être un rôle.»

L'intérêt de Man Utd pour Haaland n'est toujours pas clair, bien qu'ils se soient intéressés à l'attaquant avant que le joueur de 20 ans ne décide de quitter Red Bull Salzburg pour Dortmund.

Haaland pourrait-il rester à Dortmund?

Le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, a souligné que l'équipe avait l'intention de garder Haaland dans un avenir proche. "Nous prévoyons à long terme avec Erling", a déclaré Zorc en novembre. "[Les rumeurs] n'ont pas à être traitées du tout. Je peux le voir avec nous pendant longtemps." Le mois dernier, Zorc a réitéré sa volonté de garder Haaland à Welt am Sonntag: "Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. On peut chercher dans toute l'Europe. S'il nous quittait un jour pour aller quelque part, il n'y aurait qu'une poignée de clubs, mais nous essaierons de le garder le plus longtemps possible pour des raisons sportives."