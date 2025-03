Erling Haaland : « Je peux encore m'améliorer »

En phase de préparation avec le Borussia, l'attaquant norvégien évoque sa marge de progression ainsi que sa joie de voir Sancho rester.

Dire que Erling Haaland a explosé aux yeux de toute l'Europe cette saison est un doux euphémisme. Après avoir commencé à empiler les buts avec le RB Salzbourg en début d'année, le géant norvégien a pris la direction du Borussia Dortmund, lors du mercato hivernal. Et malgré une Bundesliga beaucoup plus compliquée que le championnat autrichien, Haaland n'a pas levé le pied, bien au contraire. Avec 44 buts inscrits cette saison, dont dix en Ligue des Champions, le natif de Leeds a tout balayé sur son passage... sauf le PSG. Mais à 20 ans, il a clairement l'avenir devant lui, même s'il la joue modeste.

"Je peux m'améliorer dans tout. J'aurais pu marquer et faire plus de passes décisives, avoir une meilleure relation avec les autres sur le terrain. Oui, je peux m'améliorer dans tout, et c'est très bien. Personnellement, je vais prendre les choses jour après jour et match après match. Je suis toujours jeune, donc je dois me concentrer sur ce que je peux. Je veux gagner chaque match."