Eriksen va se faire implanter un défibrillateur cardiaque

Après une série de tests effectués par des experts du domaine, le joueur de l'Inter se verra implanter un dispositif potentiellement salvateur.

Christian Eriksen sera équipé d'un DAI - un défibrillateur cardiaque - après avoir subi un incident cardiaque lors du match contre la Finlande, a confirmé le Danemark. La star de l'Inter Milan est tombée inconsciente sur le terrain lors du premier match de l'Euro 2020 de son équipe, lors de la seconde journée de la compétition, et a dû être réanimée pendant plusieurs minutes sur la pelouse avant d'être transportée à l'hôpital.

Maintenant, après une série de tests effectués par des médecins spécialistes, il a été annoncé qu'Eriksen se fera installer un implant potentiellement salvateur. Le médecin de l'équipe nationale Morten Boesen a été en contact avec le spécialiste cardiaque du Rigshospitalet et d'Eriksen : "Après que Christian ait subi différents examens cardiaques, il a été décidé qu'il devrait avoir un DAI (défibrillateur cardiaque). Cet appareil est nécessaire après une crise cardiaque due à des troubles du rythme".

"Christian a accepté la solution et le plan a d'ailleurs été confirmé par des spécialistes nationaux et internationaux qui recommandent tous le même traitement. Nous encourageons tout le monde à donner à Christian et à sa famille la paix et l'intimité la prochaine fois", a conclu le médecin de l'équipe du Danemark. Sur les réseaux sociaux mardi, le milieu de terrain offensif a remercié les supporters et les observateurs du football pour leur soutien.

Eriksen pourra-t-il jouer de nouveau au football ?

"Un grand merci pour vos salutations et messages doux et incroyables du monde entier. Cela signifie beaucoup pour moi et ma famille. Je vais bien - dans les circonstances. Je dois encore passer des examens à l'hôpital, mais je me sens bien. Maintenant, je vais encourager les garçons de l'équipe du Danemark lors des prochains matches. Jouez pour tout le Danemark", a indiqué le meneur de jeu de l'Inter Milan.

On ne sait pas encore si Christian Eriksen pourra à nouveau jouer au football au plus haut niveau. Ce n'est pourtant pas rare, comme l'a montré l'exemple de l'attaquant allemand Daniel Engelbrecht. Engelbrecht s'est effondré sur le terrain alors qu'il jouait pour les Kickers de Stuttgart en juillet 2013, après avoir été victime d'une crise cardiaque.

Il a ensuite été équipé d'un défibrillateur et est revenu sur le terrain en novembre 2014 après 17 mois de convalescence. Cependant, Engelbrecht a souffert de plus de problèmes cardiaques et a raccroché en 2018 pour se concentrer sur une carrière d'entraîneur. Pour ce qui est des joueurs encore en activité, la star de l'Ajax Amsterdam et des Pays-Bas, Daley Blind continue de jouer au plus haut niveau après s'être fait implanter un DAI en décembre 2019.