Eriksen quitte l'hôpital après son opération

Seulement six jours après son malaise cardiaque, Christien Eriksen est sorti de l'hôpital. Il a pu rendre visite à ses coéquipiers de la sélection.

Christian Eriksen dit qu'il "se porte bien au vu des circonstances" après sa sortie de l'hôpital vendredi. C'était juste après l'opération qu'il a subie moins d'une semaine après avoir été victime d'un arrêt cardiaque lors du premier match du Danemark à l'Euro.

Le meneur de jeu de l'Inter s'est effondré lors du match des siens contre la Finlande (0-1) à Copenhague samedi dernier et a été transporté d'urgence au Rigshospitalet voisin, où il s'est fait implanter dispositif de démarrage cardiaque ICD (pacemaker) plus tôt cette semaine.

Après avoir rendu visite à ses coéquipiers, le milieu de terrain rentrera maintenant chez lui auprès de famille afin de poursuivre tranquillement son rétablissement. Il a cherché à remercier ses partenaires pour leur immense soutien et aussi leur souhaiter bonne chance pour la suite du tournoi. "Merci pour les nombreux messages transmis - cela a été incroyable à voir et à ressentir", a déclaré Eriksen cité par la fédération danoise de football dans un communiqué publié vendredi. "L'opération s'est bien déroulée et je vais bien eu égard aux circonstances. C'était vraiment génial de revoir les gars après le match fantastique qu'ils ont joué hier soir. Inutile de dire que je les encouragerai lundi contre la Russie. "

Le DFU a fourni de plus amples détails à propos de son milieu de terrain : "Christian Eriksen a connu une opération réussie et a été libéré aujourd'hui du Rigshospitalet. Aujourd'hui, il a également visité l'équipe nationale à Helsingor, et de là, il rentrera chez lui et passera du temps avec sa famille. "

Eriksen a remercié et encouragé ses coéquipiers

La visite d'Eriksen à ses partenaires – dont plusieurs ont contribué à lui sauver la vie au Parken Stadium la semaine dernière – aidera Kasper Hjulmand et ses troupes à aller chercher leur premier succès dans la compétition. La difficulté de leurs deux premiers matches, achevés sous la tempête d'émotion provoquée par le drame vécu par leur coéquipier, les a laissés scotchés à la dernière place de leur poule avant cette troisième journée cruciale.

Même en l'emportant à Saint-Petersbourg, selon les résultats enregistrés ailleurs, ils ne seront pas sûrs de voir le prochain tour dans le cas où ils terminaient à la troisième place. Leur élimination serait très regrettable au vu du courage qu'ils ont montré et aussi du football produit malgré les deux défaites subies.