Eric Garcia répond enfin au PSG !

Le défenseur, devenu un titulaire indiscutable depuis son retour d'un prêt réussi à Gérone, a confié que son « rêve » était de faire toute sa carrière au club catalan après des débuts difficiles.

Garcia prolonge son contrat avec le FC Barcelone

Le FC Barcelone a officiellement sécurisé les services de Garcia pour les six prochaines années, le défenseur central ayant signé une prolongation de contrat jusqu'en juin 2031. Cet accord marque un tournant important pour le joueur de 24 ans, dont l'avenir au sein de son club formateur semblait compromis il y a seulement dix-huit mois.

De retour au club en provenance de Manchester City en 2021, Garcia a peiné à s'imposer comme titulaire indiscutable lors de ses deux premières saisons, ce qui a finalement conduit à un prêt à Gérone. Cependant, après avoir joué un rôle déterminant dans la qualification historique de Gérone pour la Ligue des Champions, Garcia est revenu au FC Barcelone avec une confiance renouvelée. Depuis, il est devenu un élément essentiel du dispositif défensif, ce qui a incité la direction du club à lui offrir une prolongation de contrat à long terme.

Cette prolongation est perçue comme un vote de confiance de la part du staff technique, impressionné par la capacité de Garcia à évoluer aussi bien en défense centrale qu'en milieu défensif, ainsi que par son aptitude à relancer proprement depuis l'arrière, une qualité qu'il a développée dès son passage à La Masia.

S'adressant aux médias après la signature, un Garcia ému s'est confié sur son parcours, qu'il décrit comme la réalisation de son rêve « à la troisième tentative ». Après avoir quitté La Masia pour Manchester City à l'adolescence, être retourné à Barcelone, puis être reparti pour Gérone, il a le sentiment d'avoir enfin trouvé sa place.

« Avant de partir pour City, mon rêve était de triompher au Barça », a déclaré Garcia. « À mon retour, le rêve recommence. J'ai dû aller à Gérone, mais mon rêve était de triompher ici, de jouer toute ma vie ici. »

Le défenseur estime que l'expérience acquise en jouant régulièrement au sein d'une équipe performante lui a permis de mûrir, ce qui lui a permis, lors de son retour au FC Barcelone en 2024, d'être prêt à saisir sa chance.

« J'ai toujours cru en mon potentiel de titulaire, que je joue ou non », a-t-il ajouté. « J'apprécie ces titularisations. Mais si un jour l'entraîneur décide de ne pas me faire jouer, je garderai confiance. »