Equipe de France : Zaïre-Emery évoque son accueil en Bleu

Convoqué pour la première fois par Didier Deschamps avec l’Equipe de France, Warren Zaïre-Emery parle de son accueil.

Le nom le plus attendu avec l’Equipe de France s’appelle Warren Zaïre-Emery. Le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui met Didier Deschamps dans un dilemme profond, devra faire ses débuts samedi, contre Gibraltar à Nice.

Comment agencer études et foot ?

Âgé seulement de 17 ans, Warren Zaïre-Emery a eu droit à sa première convocation en Equipe de France. Le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain est appelé pour les deux matchs des éliminatoires de l’Euro 2024 contre Gibraltar (18 novembre) et la Grèce (21 novembre). Alors qu’il continue d’étudier, le natif de Montreuil explique comment il s’en sort.

Interrogé en conférence de presse, jeudi, avant la réception de Gibraltar, Warren Zaïre-Emery déclare : "Je fais mes cours en même temps. Hier je faisais mon devoir d'espagnol, j'essaie de m'organiser. Je fais mes devoirs dès que j'ai du temps, j'essaie de faire les deux du mieux possible avec des cours avant la séance d'entrainement. Ça ne me pose de problème, ça m'aide à garder un équilibre à la maison".

L'article continue ci-dessous

Getty

Son accueil en Equipe de France

Depuis lundi, le jeune milieu de terrain du club francilien est à Clairefontaine pour les préparations des deux matchs des Bleus. S’il est convoqué pour la première fois avec l’Equipe de France, Warren Zaïre-Emery parle de son accueil par ses nouveaux coéquipiers et les membres du staff technique.

"Le staff et les joueurs m'ont très bien accueilli. C'est plus facile quand il y en a du même club. Je m'ouvre à eux, j'apprends à les connaitre. Parfois ils viennent me voir à table et me parlent. Tout se passe bien", a-t-il laissé entendre. "Ça s'est très bien passé, je ne me pose pas de question. En équipe de France, il n'y a que des bons joueurs, le niveau est élevé. Je joue mon football", ajoute le joueur.

Getty Images

Profitant de la même occasion, Warren Zaïre-Emery parle de la façon dont ses parents perçoivent sa médiatisation après son appel en Equipe de France. "C'est toujours un plaisir d'être en équipe de France A. Je suis très fier et content de représenter mon pays. Je donnerai tout pour la France. Médiatiquement, il y en a un peu beaucoup mais c'est flatteur. Je suis très content. Ma famille m'a dit qu'on parlait beaucoup de moi. Eux-mêmes pensent que c'est trop", explique Zaïre-Emery.