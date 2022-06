Equipe de France : Wissam Ben Yedder envoie un message à Didier Deschamps

L'attaquant de l'AS Monaco a encensé Philippe Clément, évoqué son avenir et envoyé un message à Didier Deschamps concernant son statut en Bleu.

Préssenti pour débuter face à la Croatie, Wissam Ben Yedder peine à s'imposer en équipe de France. Régulièrement appelé par Didier Deschamps, l'attaquant de l'AS Monaco doit toujours se contenter d'un rôle de doublure et le peu de fois où il a été titularisé c'était dans des matches face à des adversaires plus modestes. Dans une interview accordée à L'Equipe, Wissam Ben Yedder a envoyé un message à Didier Deschamps, il ne compte pas abandonner et va continuer à se battre pour avoir un rôle plus important avec les Bleus.

"Je ne serai jamais résigné"

"Il y a un sélectionneur qui décide. Il fait les choix qui sont les meilleurs pour l'équipe. Moi, ce n'est pas de la langue de bois, je veux que l'équipe aille bien. Regardez la concurrence. C'est une sélection de très très haut niveau. Dans ma carrière, j'ai toujours été patient. Je sais que les gens, dans le foot et ailleurs, veulent tout vite. Mais, je n'ai jamais fonctionné comme ça", a analysé Wissam Ben Yedder.

"Je sais que ça va être du travail, mais je ne serai jamais résigné. J'ai confiance en moi. Au début de ma carrière internationale j'avais dit "qu'est-ce qui m'empêche de rêver d'y rester ?". Je vous dis la même chose : "qu'est-ce qui m'empêche de rêver de m'y imposer", a ajouté l'international français qui devra saisir sa chance ce lundi soir.

Ben Yedder pas fermé à un départ

L'attaquant de l'AS Monaco en a profité pour évoquer son avenir. Wissam Ben Yedder n'a pas fermé la porte à un départ si un top club européen vient frapper à sa porte : "Actuellement, je suis à Monaco, qui est un grand club d'Europe. Ça se passe très bien. L'avenir, on verra bien. Forcément, on y réfléchit parce que, comme je vous le disais, je suis toujours dans une volonté de progresser".

L'international français a encensé Philippe Clément, arrivé en cours de saison à Monaco, qui a redressé la barre en seconde partie de saison : "Il est important, c'est quelqu'un qui a tissé un lien humain. Dix matchs avant la fin de saison, il nous a posé la question clairement "c'est quoi le problème ? Qu'est-ce que vous ressentez en fait ?". Il s'est adressé à nous individuellement, ensuite".

"Il m'a demandé de faire plus. Il voulait que j'entraîne l'équipe vers le haut. Le lendemain, je suis allé le voir pour lui dire : "je vous promets que je vais tout faire. Quelqu'un comme Fofana a été hyper important. Golovine a été aussi influent. Il a créé quelque chose de fort", a conclu Wissam Ben Yedder.