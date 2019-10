Equipe de France, Varane : "Entretenir une bonne dynamique de groupe"

Raphaël Varane est motivé pour guider les Bleus à la victoire, vendredi contre l’Islande.

L’Equipe de affronte l’ vendredi soir pour le compte des éliminatoires de l’Euro. Bien que victorieux 4-0 de cet adversaire en mars dernier, les Tricolores mesurent le côté piégeux de ce déplacement. Parce que les conditions seront compliquées et aussi parce qu’ils comptent plusieurs absents dans leurs rangs. Mais ils ont bien l’intention d’étirer leur bonne série. Raphaël Varane, qui sera capitaine en l’absence d’Hugo Lloris, l’a certifié lors de la conférence de presse d’avant-match.

L'Islande n'a plus perdu depuis six ans ici. Est-ce une donnée qui compte dans votre esprit ?

Bien sûr que c'est une donnée importante. Cela veut dire qu'il est difficile de gagner ici. On le sait. C'est un adversaire qui est performant à domicile. On s'attend à un match difficile. On a vu que face à de bons adversaires, ils ont réussi de bons résultats dernièrement.

Vous avez vu le climat, est-ce que cela aussi peut jouer ?

Non, je ne pense pas que cela va jouer énormément. On doit s'adapter au contexte. Il va faire frais et il y aura peut-être du vent, mais nous sommes des professionnels et on doit s'adapter. C'est un élément en plus qui fera que le match sera difficile. Mais on est préparés.

Depuis le début de la semaine, il y a un doute concernant la participation de Lucas Hernandez. Avez-vous parlé avec lui et de ce que vous avez vu, pensez-vous qu'il est capable de jouer ?

J'ai pu parler avec lui. Et j'ai vu un entrainement hier. Il a de bonnes sensations et c'est le plus important dans ce genre de situations. Son ressenti est bon. Je pense qu'il sera apte. Il a pu s'entrainer normalement.

Lloris n'est pas là, Pogba non plus, est-ce que cela vous amener à parler un peu plus qu'à l'accoutumée ?

Cela ne va pas changer ma façon d'être. Ni ma façon de faire. Je vais essayer comme d'habitude d'aider mes coéquipiers. On a un effectif avec des joueurs de talent, et des joueurs de caractère. C'est une question de groupe. C'est collectivement qu'on doit amener un état d'esprit positif et conquérant. On a un combat qui nous attend. C'est le rôle de tout le monde et chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Moi, je vais essayer d'être le même, garder le cap et c'est ce dont l'équipe a besoin.

Ressentez-vous une appréhension vu tous les absents qu'il y a ? Cela fragilise l'équipe ?

Ce n'est jamais bon d'avoir des absents. Mais ça fait partie des aléas de la saison. Il faut essayer d'entretenir une dynamique de groupe. On a un groupe qui est jeune, mais qui commence à se connaitre. Il faut qu'on continue à garder le même niveau de jeu, la même exigence et le même état d'esprit. Et ça malgré les absents. On a la chance d'avoir beaucoup de joueurs de qualité. Et ça permet à d'autres de tirer l'équipe vers le haut.