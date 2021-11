PSG : Di Maria face à Leipzig, le retour d'une valeur sûre

A la question : Angel Di Maria sera-t-il le remplaçant d'un des trois membres de la MNM en Ligue des champions, la réponse devra attendre. Après trois matches de suspension, consécutifs à son expulsion face à Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des champions, 'El Fideo' est de retour et cette perspective ne peut faire que du bien au PSG, tant il s'est montré déséquilibré depuis le début de la saison.

Des quatre attaquants, il est en effet celui qui défend le plus malgré son âge (33 ans) et Mauricio Pochettino l'a concédé à demi-mot mardi soir, lors de la conférence de presse d'avant-match. "Il est là depuis six ans, il est très important. On peut toujours compter sur des joueurs comme lui. Je le répète : les équipes ont besoin d’équilibre, de cette capacité de tous les joueurs à s’investir dans toutes les phases de jeu", affirmait le technicien parisien.

Vendredi soir, l'Argentin a été le détonateur du PSG face au LOSC avec un but et une passe décisive, alors qu'il était le premier attaquant à rejoindre le banc contre Marseille. En étant pourtant loin d'être le plus mauvais des offensifs. A quel rôle l'Argentin doit-il s'attendre cette saison ?

Mauricio Pochettino n'a pas donné de réponse claire sur et en dehors du terrain. Pour l'instant, quand Messi, Neymar, Di Maria et Mbappé sont disponibles, ce qui a été le cas à trois reprises (face à Lyon, Rennes et Marseille), le coach parisien n'a pas hésité à les aligner en même temps. Avec une réussite aléatoire : une victoire, un nul, une défaite, un but marqué et des déséquilibres béants.

Une année option pour prolonger jusqu'en 2023

En Ligue des Champions, le scénario ne sait pas encore présenté. Et s'il se présente, sera-t-il sacrifié et amené à rester sur le banc ? "De son temps de jeu et de sa considération dépendra la levée de son année optionnelle (il est sous contrat jusqu'en 2022 avec une année optionnelle), car son plan, c'est de finir sa carrière à Rosario", confie un de ceux qui le connaît.

Un autre témoin tempère : "Dans un contexte économique post Covid-19, je ne suis pas sûr de l'envie de rejoindre l'Argentine rapidement. Il gagne mieux sa vie en restant à Paris et sa famille s'y sent vraiment bien". "Signer à Paris a été la meilleure décision de ma vie", confiait-il fin octobre à Téléfoot.

Un autre élément peut aider à comprendre la réflexion de Di Maria. Au début du mois d'août, lorsque les tractations entre Lionel Messi et le PSG battaient leur plein, 'El Fideo' a fait partie de ceux qui ont insisté pour que le sextuple Ballon d'or vienne et qui l'ont aidé au moment de sa venue dans la capitale.

"Comme je l’ai toujours dit, il me manquait la cerise sur le gâteau en club, expliquait-il à TyC Sport en septembre. J’ai eu plusieurs opportunités d’aller au Barça à un moment. Et ça me rend heureux de pouvoir l’avoir tous les jours, voir ce qu’il fait à l’entraînement et pas seulement dix jours en sélection."

Et même s'il n'a disputé que six matches sur seize cette saison (2 buts et 3 passes décisives), l'Argentin est toujours l'une des valeurs sûres du club parisien.