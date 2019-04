Equipe de France U17 - La liste pour l'Euro révélée !

Le sélectionneur de l'équipe de France U17 a retenu 20 joueurs pour disputer la phase finale de l'Euro, du 3 au 19 mai en République d'Irlande.

On connaît les 20 joueurs retenus par Jean-Claude Giuntini pour disputer l'Euro U17, du 3 au 19 mai en République d' . Le sélectionneur de l'équipe de a annoncé sa liste jeudi en fin de journée. On retrouve notamment Théo Zidane ( ), le fils de l'entraîneur du club merengue, mais aussi trois Parisiens : Nianzou Kouassi, Timothée Pembélé et Adil Aouchiche. Les Bleuets restent sur deux victoires en amical cette semaine contre la (1-0 et 3-1).

La liste pour l'EURO U17 :

Gardiens : Amjhad NAZIH (Nîmes Olympique), Melvin ZINGA ( AC)

L'article continue ci-dessous

Défenseurs : Melih ALTIKULAC (Olympique Lyonnais), Nianzou KOUASSI ( ), Chrislain MATSIMA (AS ), Jean-Claude NTENDA (FC ), Timothée PEMBELE (Paris Saint-Germain), Brandon SOPPY ( FC), Etienne YOUTE KINKOUE (ESTAC )

Milieux de terrain : Lucien AGOUME (FC Sochaux), Adil AOUCHICHE (Paris Saint-Germain), Johann LEPENANT (SM ), Enzo MILLOT (AS Monaco), Théo ZIDANE (Real Madrid)

Attaquants : Dilane BAKWA (Girondins de ), Isaac LIHADJI ( ), Nathanaël MBUKU ( ), Kelian NSONA WA SAKA (SM Caen), Georginio RUTTER (Stade Rennais FC), Amadou TRAORÉ (Girondins de Bordeaux)