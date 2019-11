Équipe de France : quand la presse espagnole relance le débat Benzema

Ce mercredi, les Unes de la presse madrilène relancent le débat de l'absence de Karim Benzema en équipe de France.

L'équipe de accueille la Moldavie, ce jeudi (20h45) pour tenter de composter son ticket pour l' . Une nouvelle fois, comme à chaque rassemblement depuis fin 2015, Karim Benzema ne sera pas présent. Et si l'absence de l'attaquant du a longtemps fait couler de l'encre en France, le débat s'était un peu évaporé au fil du temps avec les résultats des hommes de Deschamps et surtout le sacre des Bleus en .

Mais l'état de forme éblouissant de l'ancien Lyonnais, plus buteur que jamais depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la , est un argument de poids pour relancer le débat. Une curiosité, si l'on rappelle que l'absence de l'avant-centre n'est assurément pas liée à des raisons sportives...

"Qu'est ce qu'ils attendent ?"

La Une du quotidien As est ainsi sans équivoque : "La France réclame Benzema". Dans ses pages du jour, le journal madrilène explique que les supporters de l'équipe de France souhaiterait voir le numéro 9 faire son retour en Bleu pour former une attaque de rêve avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, un trio alliant technicité et vitesse qui ferait peur à n'importe quelle défense. As rappelle d'ailleurs également que Benzema est le meilleur buteur français cette saison, devant les stars offensives des Bleus.

[#EDF🇫🇷] La Une de As



« La France réclame Benzema » pic.twitter.com/C5ueZsfa3t — Footballogue (@Footballogue) November 13, 2019

Même son de cloche du côté de Marca, l'autre grand journal de la capitale, avec une question encore plus explicite : "Qu'est-ce qu'ils attendent ?".

Marca rappelle que Karim Benzema est "blacklisté" depuis 4 ans en équipe de France - une sanction bien suffisante selon le média ibérique -, qui écrit également que le rendement actuel du buteur de la Maison Blanche ne peut que raviver le débat.