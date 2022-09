Equipe de France : petite gêne à un mollet pour Dembélé

Les titulaires de France-Autriche ont effectué un petit décrassage, quand les remplaçants se sont entraînés normalement.

Avant de partir au Danemark samedi, les Bleus retrouvaient le stade de France pour la dernière fois de l’année. Au lendemain de la victoire face à l’Autriche (2-0), les hommes de Didier Deschamps y ont effectué un léger décrassage.

Pour cette séance les joueurs français ont été scindés en deux groupes. Celui de titulaire et l’autre composé par les remplaçants du match de jeudi soir.

Le premier a effectué un décrassage avec un footing léger et/où du vélo, tandis que le second composé par Pavard, Upamecano, Kolo Muani, Nkunku, Truffert, Veretout, Camavinga.

Au menu de leur séance : toro, exercice face au but et opposition, à laquelle ont aussi Lafont et Mandanda. Appelé après le forfait de Mike Maignan, le gardien rennais a pris part à la séance du jour après avoir rejoint les Bleus en début d’après-midi.

Le seul absent du groupe des remplaçants était Ousmane Dembele. Après avoir ressenti une gêne à un mollet, le Barcelonais est resté faire du vélo avec les titulaires.