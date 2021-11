Payet pense encore à l’équipe de France

Dimitri Payet compte 38 capes avec l’équipe de France mais la dernière remonte à l’automne 2018. Depuis, le sélectionneur Didier Deschamps n’a plus fait appel à ses services et il ne semble pas avoir l’intention de le faire. Le Réunionnais aurait de quoi baisser les bras, mais lui s’accroche et croit en un retour en Bleu.

Les Bleus sont dans un coin de sa tête

« Je n'ai pas tiré un trait sur la sélection, a affirmé le milieu offensif de l’OM. Tant que je sentirai que j'ai le niveau pour jouer, ça restera dans un coin de ma tête. Les places sont chères, mais quand on a connu les Bleus, ça reste dans un coin de la tête ».

Cette saison, Payet est redevenu l’un des tous meilleurs joueurs de la Ligue 1. Un retour en grâce qui n’est pas le fruit du hasard et il a tenu à le souligner : « Je l'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup de planètes qui se sont alignées. Bien évidemment, il y a eu l'arrivée du nouveau coach avec un nouveau système et une nouvelle façon de jouer où je me retrouve au cœur du jeu, là où je me plais, je m'épanouis. Après, la remise en question personnelle, c'est en continu. Je me remets toujours en question, après chaque match, après chaque bon match, après chaque match raté, moyen... Après chaque fin de saison, je fais le bilan personnel donc la remise en question a été forcément faite en fin de saison dernière. Et il y a aussi eu du travail en plus à côté pour pouvoir retrouver ce niveau-là. »

Payet remercie ses coéquipiers

Même s’il n’est plus très jeune (34 ans), Payet parvient à produire du bon football et surtout à le savourer. Et l’intéressé admet que cela fait partie des meilleures phases qu’il a connues depuis ses débuts en pro : « Je suis dans une période assez intéressante et je pense que ça fait partie des meilleures périodes que j'ai pu connaître dans ma carrière. Il y a un peu de tout : de l'expérience, le fait que je me retrouve au cœur d'un système et que je touche énormément de ballons et c'est ce que j'aime. On me demande d'organiser le jeu, c'est ce que j'aime faire aussi. Après, je ne joue pas tout seul, j'ai énormément de coéquipiers autour de moi qui me mettent dans les meilleures conditions ».

Enfin, Payet a conclu en soulignant que s’il est dans une forme optimale c’est aussi parce qu’il bénéficie d’un contexte idéal pour bien performer : « Aujourd'hui, sur le terrain et en dehors, je suis très heureux et je pense que ça se retranscrit sur le terrain. Après, oui on a un groupe qui vit très bien. (...) Ça fait du bien quand tout le monde est là et on a la chance d'avoir quasiment tout le monde sur le pont donc c'est une bonne chose pour nous. »