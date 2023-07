Équipe de France : Paul Pogba ambitionne de disputer l'Euro 2024

Malgré sa situation compliquée depuis plus d'un an, Paul Pogba espère toujours disputer l'Euro 2024 en Allemagne.

La carrière de Paul Pogba a pris un tournant bien triste depuis quelques saisons. Entre des blessures à répétition, une opération du genou et une sombre affaire de chantage dont il aurait été victime avec son frère Mathias impliqué, le champion du monde 2018 est loin du joueur rayonnant qui a enchanté les supporters de la Juventus de Turin et qui a éclaboussé la Coupe du monde en Russie de son talent et de son leadership.

Un retour à la Juve manqué

Le natif Lagny-sur-Marne pensait se débarrasser d'une partie de ses problèmes en retournant du côté de la Vieille Dame, là où tout lui souriait entre 2012 et 2016. Mais son opération tardive du genou l'a éloigné des terrains pendant pratiquement toute la saison, lors de laquelle il n'a au final joué que 10 matches pour 161 minutes. À l'heure actuelle, il est difficile de prédire l'avenir du joueur de 30 ans. Les Bianconeri ne seraient pas contre un départ, lui qui émarge à environ 8 millions d'euros par an et qui ne présente presque aucune garantie sportive à l'heure actuelle.

Aucune sélection depuis bientôt un an et demi

De son côté, La Pioche espère toujours, retrouver son meilleur niveau et revenir avec les Bleus comme l'explique L'Équipe ce lundi. Mais celui qui compte 91 sélections n'a plus été appelé par Didier Deschamps depuis la victoire face à l'Afrique du Sud en mars 2022, et il semble bien loin d'un retour pour l'instant. D'autant que les dernières rumeurs sur le marché des transferts envoient le Turinois en Arabie saoudite, où plusieurs clubs seraient prêts à lui offrir un contrat en or, bien que son voyage à La Mecque n'aurait aucun lien avec un éventuel transfert. En Italie, on parle d'un contrat à 100 millions d'euros sur trois ans qui l'attendrait en Saudi Pro League. Tentant au vue de sa situation sportive actuelle, mais le milieu de terrain sait qu'il réduirait probablement ses chances de participer à l'Euro 2024 en Allemagne à néant. C'est pour cette raison qu'il privilégierait de rester en Europe.