Equipe de France - Mattéo Guendouzi remplace Blaise Matuidi

Sorti sur blessure ce dimanche avec la Juve, Blaise Matuidi est contraint de renoncer au rassemblement de l'EDF. Il est remplacé par Mattéo Guendouzi.

Sa sortie sur blessure, dimanche soir, lors de la victoire de la Juventus Turin face à l'AC Milan (1-0) , n'incitait pas à l'optimise. C'est désormais officiel. Appelé par Didier Deschamps pour prendre part aux rencontres de l'Equipe de face à la Moldavie (14 novembre) et l'Albanie (17 novembre), Blaise Matuidi ne sera pas en mesure de répondre à l'appel du sélectionneur tricolore. Blessé aux côtes, le milieu de terrain a été remplacé par Mattéo Guendouzi.

​Mattéo Guendouzi est attendu cet après-midi à Clairefontaine

"Le Dr Franck Le Gall, le médecin s’est entretenu lundi matin avec son homologue du club turinois et le joueur. Les examens pratiqués lundi matin à Turin ont confirmé une blessure qui rendait impossible la présence de Blaise Matuidi sur le terrain jeudi et dimanche" , a justifié la Fédération Française de Football via un communiqué officiel publié ce lundi après-midi au sujet de l'état de santé du joueur aux 84 sélections chez les Bleus.

.@MATUIDIBlaise (côtes) ne participera pas aux deux prochains matchs des Bleus. Pour le remplacer, Didier Deschamps a décidé de faire appel à @MatteoGuendouzi #FiersdetreBleus



https://t.co/p4HGUWU53C pic.twitter.com/dMR6u79vEx — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 11, 2019

Pour le remplacer, Didier Deschamps a décidé refaire confiance au jeune Mattéo Guendouzi, lequel est "attendu cet après-midi à Clairefontaine". De plus en plus influent dans le jeu des Gunners et parfaitement acclimaté aux contraintes physiques de la , l'ancien joueur du et du aura peut-être l'occasion de fêter sa première sélection avec les A, lui qui est notamment un habitué des Espoirs.