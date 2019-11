Equipe de France - Marcus Thuram : "Je suis encore loin de cette liste des 23"

Performant cette saison en Bundesliga, le Français a conscience du chemin lui restant à parcourir avant d'être appelé par Didier Deschamps.

Après une relégation du côté de l'En Avant la saison dernière, Marcus Thuram se refait une santé en . Performant sous les couleurs du , l'actuel leader de , le français forme avec Alassane Pléa une duo redoutable sur le front de l'attaque. Auteur de 5 buts et ayant délivré 4 passes décisives lors de ses 11 premiers matches de championnat, le joueur de 22 ans est en pleine progression.

Justement, cette progression ne saurait échapper à Didier Deschamps, le sélectionneur de l'Equipe de . Présent en conférence de presse à Clairefontaine ce lundi, le technicien a avoué garder un oeil attentif sur les prestations de Marcus Thuram. Conscient du chemin lui restant à parcourir avant d'être appelé chez les Bleus, le principal intéressé s'est montré très lucide sur sa situation, dans le cadre d'un entretien accordé à Onze Mondial.

"Je suis encore loin de cette liste des 23"

"Je ne peux pas me dire que l’équipe de France va arriver vite. Je dois me dire qu’il faut travailler et qu’un jour peut- être, je serais pris en équipe de France. Mais rien n’arrive comme ça. On ne peut pas se dire que ça va arriver. Je sais qu’en tant que titulaire dans un club de , je suis sélectionnable", a d'abord confié le fils de Lilian Thuram, ancien coéquipier de Didier Deschamps en équipe de France, avant d'afficher son souhait de continuer à travailler.

"Je suis Français, j’ai les papiers français, je joue au foot. Donc tous les joueurs français peuvent être sélectionnés en équipe de France. Après, il y a 23 joueurs, et ce sont les 23 meilleurs. Je suis encore loin de cette liste des 23. Pour l’instant, j’essaye de bien travailler avec mon club, faire les choses comme il faut et après, si j’ ai la chance d’ aller en équipe de France, j’irai en équipe de France", a ajouté Marcus Thuram. En progressant de manière linéaire comme il le fait depuis plusieurs saisons, nul doute que l'ancien buteur de l'EAG finira par avoir sa chance en sélection, d'autant que le poste d'attaquant n'est pas forcément le plus pourvu.