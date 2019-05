Équipe de France - Lenglet, Maignan, Dubois... du neuf dans la liste de Didier Deschamps ?

Didier Deschamps annoncera mardi (14h15) sa nouvelle liste pour les matches face à la Turquie et Andorre (8 et 11 juin). Avec un ou deux nouveaux ?

Didier Deschamps ne doit pas vraiment être le genre de personne à aimer les surprises et il n'aime de toute évidence pas en faire. Au mois de mars dernier, alors que certaines absences et performances individuelles laissaient présager de nouveautés, le sélectionneur avait rigoureusement appliqué sa logique de groupe. Depuis le titre de champion du monde, Deschamps ne fait appel qu'à ceux qui ont pris part à l'aventure ou à ceux qui figuraient sur la liste des réservistes à une exception près et un ou deux concours de circonstances. Alors qu'aucun cas de force majeure n'apparaît pour ce nouveau rassemblement, le patron des Bleus ne devrait pas beaucoup déroger à la règle même si certains postes pourraient bouger.

Lenglet, la bonne occasion ?

Il était déjà surprenant de ne pas entendre le nom de Clément Lenglet sortir du chapeau lors de la dernière liste au mois de mars dernier. Titulaire au sein de la défense centrale du Barça, l'ancien joueur du enchaîne les prestations de très haut niveau en et sur la scène européenne depuis de nombreuses semaines mais n'a pas encore eu droit à la récompense bleue. En l'absence quasi certaine de Presnel Kimpembe (qui aurait décidé de se faire opérer d'une pubalgie selon RMC Sport), Clément Lenglet pourrait avoir sa chance. A moins qu'Aymeric Laporte ne fasse un surprenant bond dans la hiérarchie des prétendants ? L'hypothèse a moins de chance d'aboutir et Clément Lenglet fait logiquement figure de favori... sauf si Didier Deschamps décide d'accorder sa confiance à Samuel Umtiti pour le poste de numéro 1 et de faire de nouveau appel à Mamadou Sakho.

Maignan et Dubois peuvent y croire

Parmi les prétendants au groupe des champions du monde, Mike Maignan figure en très bonne position. Le gardien lillois, supervisé le week-end dernier par Franck Raviot lors du match face à Angers, vient de remporter le trophée UNFP du meilleur gardien de et a donc le vent en poupe. Un vent d'autant plus favorable qu'il souffle aussi contre Steve Mandanda, en grande difficultés ces derniers mois avec l' . Derrière le capitaine Hugo Lloris et Alphonse Areola, préposé à sa succession, une place pourrait donc se libérer. Si Benjamin Lecomte postule aussi après avoir été déjà appelé au mois de septembre 2018, la saison plaide davantage pour Mike Maignan.

Et puis l'éternel débat du latéral droit resurgira à n'en pas douter pour alimenter la conférence de presse. Derrière Benjamin Pavard, titulaire du poste, ça ne se bouscule toujours pas au portillon. Djibril Sidibé n'a jamais refait surface cette saison - ce qui ne l'a jusqu'ici pas empêché de retrouver Clairefontaine - mais pourrait de nouveau passer à travers les gouttes. Le sélectionneur ferait alors fi des performances convaincantes de Léo Dubois et de Kenny Lala qui pourront légitimement regarder la liste avec quelques prétentions. Dubois, qui évolue à l'Olympique lyonnais et a disputé la , devrait avoir une longueur d'avance si Djibril Sidibé partait en vacances un peu plus tôt.

La liste probable

Gardiens : Alphonse Areola (PSG), Hugo Lloris ( ), Mike Maignan ( )

Défenseurs : Lucas Digne ( ), Clément Lenglet (Barcelone), Layvin Kurzawa (PSG), Benjamin Pavard ( ), Léo Dubois (OL), Raphaël Varane ( ), Samuel Umtiti ( ), Kurt Zouma (Everton)

Milieux : N'Golo Kanté ( ), Blaise Matuidi ( ), Tanguy Ndombele ( ), Paul Pogba ( ), Moussa Sissoko (Tottenham)

Attaquants : Kingsley Coman ( ), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Kylian Mbappé (PSG), Florian Thauvin (Marseille)