Equipe de France - La FFF répond à Véronique Rabiot !

Lors d’un entretien accordé à l’AFP, la FFF a confirmé la version de V. Rabiot… tout en défendant N. Le Graët.

«Je n'ai eu aucun contact avec M. Le Graët. Il ne m'a pas parlé, je ne lui ai pas parlé. Je n'ai rien demandé. Je sais que les journalistes disent que j'ai eu des contacts avec M. Le Graët, ce qui est faux. Aujourd'hui, tout à fait droit dans mes bottes, je vous dis que M. Le Graët est un menteur.»

Ces mots, durs, sont ceux de Véronique Rabiot, mère et agent du milieu de terrain de la , en réponse au président de la Fédération Française de Football, lequel avait tenu les propos suivants au mois de mars : «J’ai sollicité Adrien pour qu’il vienne s’expliquer. Et c’est sa mère qui a répondu en disant qu’elle voulait venir d’abord elle toute seule. Je lui ai dit qu’il n’en était pas question.»

L’un mentirait et l’autre dirait donc la vérité ? Difficile à dire. Pour balayer la polémique naissante, la FFF a donc décidé de réagir lors d’un entretien accordé à l’AFP, au cours duquel elle a reconnu que NLG n’avait jamais eu de contact direct avec la représentante de l’ancien Parisien.

La FFF confirme la versionn de V. Rabiot, mais...

En revanche, la FFF assure également que Le Graët n’a jamais affirmé avoir parlé avec Madame Rabiot ! «Le secrétariat de M. Le Graët a appelé Adrien le 18 octobre 2018 pour proposer un rendez-vous, puis l'a relancé le lendemain par texto, faute de réponse. Sa mère a alors proposé de venir seule», a expliqué l’instance à l’AFP.

«Dans un courrier du 5 décembre, Madame Rabiot a ensuite proposé de venir avec son fils. Des tentatives de contact téléphonique ont eu lieu entre le secrétariat et la conseillère du joueur, sans succès», a conclu l’AFP. Une chose est sûre : cette agitation médiatique éloigne un peu plus Rabiot des Bleus et de l’ .